一路向北溯源印度古迹
风之宫的小窗拥有独特设计，当妃嫔们俯瞰街道时，路人无法窥见她们的容貌。 （邱昱摄）
游览四大文明古国之一印度的古迹，必定要往北走。12至18世纪，在印度河与恒河流域，外来势力建立的莫卧儿和德里苏丹等皇朝，国势与经济均远超周边小邦，历史文化积淀深厚。历经多个皇朝数世纪的建设，留下大量石雕艺术及城堡、皇宫、陵寝等建筑群，深具伊斯兰、印度与波斯文化特色，以现今的拉贾斯坦邦（Rajasthan）和北方邦（Uttar Pradesh）最具代表性。
拉贾斯坦邦以壮观非凡的城堡闻名于世。建在山上的琥珀堡（Amber Fort）内有座镜宫（Sheesh Mahal），以玻璃和矿石嵌壁，只需一点烛光就可反射出千点闪烁光芒。伫立在湖中的水之宫殿（Jal Mahal），五层楼建筑在湖水高涨时，只有两层露出水面。
潘纳米娜水井（Panna Meena Ka Kund）由纵横交错的台阶构成，形成一幅赏心悦目的几何图案，堪称古代水利管理系统的杰作。建有953个小窗的风之宫（Hawa Mahal），站在宫殿内任何角落，都能感受到微风徐徐送来。
北方邦最负盛名的，是以纯白大理石建成的泰姬陵（Taj Mahal），其对称的伊斯兰建筑美学，吸引世界各地旅者慕名而来，经久不衰。另有阿格拉堡（Agra Fort）和法塔赫布尔西格里堡（Fatehpur Sikri Fort），都是印度著名的红堡，综合法院、清真寺、皇宫建筑群。胜利之门（Buland Darwaza）是阿克巴皇帝为庆祝打胜仗而建，是世界最高的凯旋门。
这些北印度历史遗址，每一处都曾见证父子夺权、同室操戈、宗教战争、民族浴血火拼与凄美宫庭爱情。跨越数个世纪的恩怨纠葛，最终沉淀为今人探寻与缅怀的遗迹。