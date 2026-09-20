游览四大文明古国之一印度的古迹，必定要往北走。12至18世纪，在印度河与恒河流域，外来势力建立的莫卧儿和德里苏丹等皇朝，国势与经济均远超周边小邦，历史文化积淀深厚。历经多个皇朝数世纪的建设，留下大量石雕艺术及城堡、皇宫、陵寝等建筑群，深具伊斯兰、印度与波斯文化特色，以现今的拉贾斯坦邦（Rajasthan）和北方邦（Uttar Pradesh）最具代表性。

水之宫殿独特之处是整座建筑立在湖中，只可远观而不能进入一探究竟。（邱昱摄）

琥珀堡建于小山上，小堡垒环绕主堡而聚，蜿蜒盘旋，有印度长城之称。（邱昱摄）

琥珀堡几何图形格子窗棂，搭配花朵植物雕刻，深具伊斯兰风格。（邱昱摄）

游客可骑大象游览琥珀堡，仿佛穿越到昔日的皇家岁月。（邱昱摄）

拉贾斯坦邦以壮观非凡的城堡闻名于世。建在山上的琥珀堡（Amber Fort）内有座镜宫（Sheesh Mahal），以玻璃和矿石嵌壁，只需一点烛光就可反射出千点闪烁光芒。伫立在湖中的水之宫殿（Jal Mahal），五层楼建筑在湖水高涨时，只有两层露出水面。

水之宫外的铜象，端庄沉稳，映照出当年帝国的兴盛繁华。（邱昱摄）

潘纳米娜水井（Panna Meena Ka Kund）由纵横交错的台阶构成，形成一幅赏心悦目的几何图案，堪称古代水利管理系统的杰作。建有953个小窗的风之宫（Hawa Mahal），站在宫殿内任何角落，都能感受到微风徐徐送来。

被称为小泰姬陵或婴儿泰姬陵（Itmad-Ud-Daulah’s Tomb）的建筑， 是皇室成员的墓园。（邱昱摄）

泰姬陵前的大门，是游客进入建筑群的必经之地。（邱昱摄）

夕阳映照下的泰姬陵，让沙贾汗与泰姬的凄美爱情故事愈发令人魂牵梦萦。（邱昱摄）

泰姬陵西边的清真寺面向麦加，是一座对称的回教建筑。（邱昱摄）

阿格拉堡是皇帝沙贾汗晚年被儿子囚禁之处。他每日只能从小窗遥望爱妻的陵墓，就这样度过八年余生。（邱昱摄）

阿格拉堡横梁上的动植物雕刻工艺精湛，堪称印度伊斯兰鼎盛时期的艺术杰作。（邱昱摄）

阿格拉堡内的鱼宫（Macchi Bhavan），设有水道供皇室钓鱼寻乐。（邱昱摄）

北方邦最负盛名的，是以纯白大理石建成的泰姬陵（Taj Mahal），其对称的伊斯兰建筑美学，吸引世界各地旅者慕名而来，经久不衰。另有阿格拉堡（Agra Fort）和法塔赫布尔西格里堡（Fatehpur Sikri Fort），都是印度著名的红堡，综合法院、清真寺、皇宫建筑群。胜利之门（Buland Darwaza）是阿克巴皇帝为庆祝打胜仗而建，是世界最高的凯旋门。

泰姬陵气势恢宏，更有一段关于宫廷爱情与思念的传奇。（邱昱摄）

这些北印度历史遗址，每一处都曾见证父子夺权、同室操戈、宗教战争、民族浴血火拼与凄美宫庭爱情。跨越数个世纪的恩怨纠葛，最终沉淀为今人探寻与缅怀的遗迹。