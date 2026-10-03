加拿大落基山脉（Rocky Mountains）最美的一段，位于班夫（Banff）与贾斯珀（Jasper）国家公园之间。到达卡尔加里（Calgary），沿着北美最美公路“冰原大道”（93号公路）一路北上，直奔贾斯珀。车子穿行在群山之间的谷底，巍峨陡峭的山峰连绵不绝，时而并列在车身两侧，时而巍然矗立在道路前方。头冠白雪的高峰，浓郁翠绿的针叶林，山脚下潺潺的溪流，随手一拍都是绝美的壁纸大片。

班夫与贾斯珀边界的哥伦比亚冰原（Columbia Icefield），是落基山脉面积最大的古老冰原。它孕育了多条巨大冰川，其中最知名的是阿萨巴斯卡冰川（Athabasca Glacier）。冰原的融水最终流入北冰洋、大西洋和太平洋。

冰川之水，时而变成瀑布咆哮奔腾，时而化作湖泊，在群山怀抱中安歇下来，宛如一颗颗嵌入崇山峻岭间的蓝绿色宝石。岩石在冰川推移下被碾磨出细粉（rock flour），为班夫湖泊染上一抹奇幻色彩。十峰山（Ten Peaks）环抱的梦莲湖（Moraine Lake）与优雅的露易丝湖（Lake Louise），便是这些宝石中最璀璨的绝品。