西藏，位于中国西南边陲的青藏高原。出发之前，对西藏没有太具体的想象，只觉得藏传佛教带着一种难以言喻的神秘，而那些关于雪山、圣湖与高原天空的画面，又隐约透出一种辽阔而豁达的气息。仿佛冥冥之中，有个声音不断提醒：总有一天，要去那里看看。久而久之，“西藏”这两个字便在心里生了根，慢慢变成一种执念，让人心向往之。

带着好奇与敬畏，终于踏上这片神秘的高原，在广袤天地之间行走，在神山圣湖之间停驻。真正置身其中，才明白所谓辽阔，不只存在于天地之间，也深藏在人心之中。西藏的天空，辽阔得没有边界，蓝得深远而澄净；群山在阳光下沉默伫立，庄严而古老；湖泊如镜，倒映着云影与山色，仿佛铺展出一幅人与自然浑然相融的画卷。

走进西藏，仿佛走进一个被信仰守护的世界。古寺前朝拜的信众，跋涉而来的朝圣者，都以最朴素方式表达着内心的敬意。在这样的氛围里，时间变得缓慢，人很容易被那份发自内心的虔诚与平和所感染。或许，这正是西藏最真实的力量——人们奔赴西藏，不是为了抵达某个地方，而是为了靠近内心深处那片辽阔，感受人与自然、信仰与生命的和谐共鸣。