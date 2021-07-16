Asus ZenBook Pro Duo 15 OLED “实力派偶像”令人惊艳

谈到目前笔电市场上的颜值担当，Asus（华硕）ZenBook Pro Duo 15 OLED必然是排名前段班的资优生。不仅拥有偶像般的靓丽外形，功能性也有着飞跃的升级。

这款新笔电搭载目前市场最高规格的Intel Core i9处理器、Nvidia GeForce RTX 3070独立显示卡以及高达32GB的内存。新品也搭载两个Type-C Thunderbolt 3，一个USB-A以及一个HDMI，所以投放8K荧幕绝对没问题。