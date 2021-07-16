Asus ZenBook Pro Duo 15 OLED “实力派偶像”令人惊艳 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月16日 5:00 AM 华硕新笔电拥有偶像般的靓丽外形，功能也飞跃升级。（厂商提供） 字体大小: 小 中 大 谈到目前笔电市场上的颜值担当，Asus（华硕）ZenBook Pro Duo 15 OLED必然是排名前段班的资优生。不仅拥有偶像般的靓丽外形，功能性也有着飞跃的升级。这款新笔电搭载目前市场最高规格的Intel Core i9处理器、Nvidia GeForce RTX 3070独立显示卡以及高达32GB的内存。新品也搭载两个Type-C Thunderbolt 3，一个USB-A以及一个HDMI，所以投放8K荧幕绝对没问题。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 asus 华硕 Dole甜点 变出不同风味 《一天一悟》播客：你的心最脏