观赏种子萌芽环保又疗愈 订户 来自 / 联合早报 文 / 林方伟 发布 / 2021年7月18日 5:00 AM Ilex Studio这两款透明瓶子应疫而生，让居家养植达人观赏鳄梨与橡子种子萌芽生根。（Ilex Studio提供） 字体大小: 小 中 大 疫情在全球“养成”了一批烘焙与养植达人，这个族群的崛起也带动各种设计和创意。英国伦敦一家设计事务所Ilex Studio就很应时地推出一款让居家养植达人观赏鳄梨与橡子（acorn）种子萌芽成长的透明玻璃瓶。产品经英国《金融时报》的星期天时尚周刊“How to Spend it”报道即刻爆红，还被票选为英国2020年度最佳礼品。设计提倡的其实是“不浪费”的绿色意识，鼓励人们吃完美味营养的鳄梨后不要把种子丢掉，而是延续它的生命，让它完成种子的使命，长出绿意盎然的枝叶，用来装饰客厅、饭厅、厨房等。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 手机 智能手机 智能 家电 应用 特色家品 把“雨滴”装在家里 寻找鱼子酱良伴