观赏种子萌芽环保又疗愈

疫情在全球“养成”了一批烘焙与养植达人，这个族群的崛起也带动各种设计和创意。英国伦敦一家设计事务所Ilex Studio就很应时地推出一款让居家养植达人观赏鳄梨与橡子（acorn）种子萌芽成长的透明玻璃瓶。

产品经英国《金融时报》的星期天时尚周刊“How to Spend it”报道即刻爆红，还被票选为英国2020年度最佳礼品。设计提倡的其实是“不浪费”的绿色意识，鼓励人们吃完美味营养的鳄梨后不要把种子丢掉，而是延续它的生命，让它完成种子的使命，长出绿意盎然的枝叶，用来装饰客厅、饭厅、厨房等。