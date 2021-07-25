鸡肉的浓香，蟹肉的鲜味，大厨分享心得如何两者兼得。海陆食材喜相逢的菜肴别具一格，赶快学起来，与亲友一起大饱口福。

蟹煮鸡，不知道是占了鸡肉滑嫩的便宜，还是得感谢蟹的新鲜香甜。这道新加坡富丽敦酒店中餐馆玉楼行政总厨梁志贤师傅的私房菜，将螃蟹和鸡肉合二为一，充满海陆鲜，既有鸡肉的浓香，又有蟹肉的鲜嫩，卖相漂亮！

新加坡富丽敦酒店中餐馆玉楼行政总厨梁志贤受友人启发，研制蟹煮鸡。

梁志贤接受《联合早报》访问时打趣道，螃蟹和鸡肉好比男女主角，谁也抢不了谁的光芒。将螃蟹和鸡肉一起烹煮，可达鲜味而不失其本味，并不是说把鸡煮成蟹味，或者把蟹煮成鸡味，而是将这两大食材结合，让鸡和蟹在彼此的影响下更加发挥出自己的优点。

梁志贤说：“许多人都没吃过蟹煮鸡，大家一般在家煮鸡、煮蟹，没听说过螃蟹和鸡肉可以一起煮吧？其实在很久以前，中国就有这么一道菜，味道好，关键是做法简单。”

他分享，这道蟹煮鸡私房菜是受友人启发，因而创制出属于自己的版本。一次，厨艺界友人告知他曾在中国吃过一道结合蟹和鸡的佳肴，令他一吃难忘。“朋友是这么形容的：有一菜结合了蟹和鸡，从没吃过这么好吃的菜，这味道唯有煮出来，尝过的人才会知道。”友人的这番话令他大感好奇，便决定自行研发与调味，创制出蟹煮鸡。

蟹煮鸡将螃蟹和鸡肉一起烹煮，充满海陆鲜滋味。

鸡肉滑嫩爽口，蟹肉新鲜香甜，二者鲜味渗透，汤汁醇厚香浓，最适合拌饭，滋味叫人欲罢不能。他说：“鸡肉的甜和螃蟹的鲜融合，产生两鲜的美味，正如友人所说，这美味难以言传，只有尝过的人才能意会。”

材料下锅先后是美味关键

梁志贤分享在家烹煮蟹煮鸡的贴士，例如加入鸡蛋，是为了让汤头更鲜美浓郁。另，烹煮前可先将蟹壳煎香，将姜和胡椒爆香后，把握先后次序，先下螃蟹后下鸡肉，要注意的是，烹煮时应待蟹壳变红后再放入鸡肉拌炒，否则，过早下鸡肉，可能导致鸡肉大量出水。

调味方面，应先放糟卤，再放花雕酒，最后加入些许花雕，保留香气。糟卤是从陈年酒糟中提取香气浓郁的糟汁，糟香浓郁，咸鲜回甜，在一些中国超市可买到。

他坦言，自己在家仅煮过一次蟹煮鸡，反而在酒店的厨房就经常烹煮。玉楼菜单中的鲜蟹鸡汤泡饭，就是采用了蟹煮鸡的汤头，滋味双鲜。

梁志贤说，蟹煮鸡的做法简单，没什么难度，只要跟着食谱，即能一气呵成，15分钟上桌。蟹煮鸡需用的食材简单，若买不到甘榜鸡，可使用肉鸡；如果买不到斯里兰卡螃蟹，则以花蟹代替。若无糟卤，可用双蒸米酒。如果喜欢，也可加些香菇，增加口感，但应避免使用味道过于浓烈的菇类。此外，烹煮时倒入清水，水量应刚好浸过螃蟹和鸡肉，上盖焖煮15分钟，更能锁住香气。

集鲜香美味的蟹煮鸡，将蟹与鸡一起煮是一大特色，鸡肉与蟹肉互相融合，尝一口热腾腾的汤，汤味醇厚香浓，蟹肉鲜美，鸡肉咸香，这两鲜并一鲜，舌尖打转，妙不可言，套梁志贤的话说：好吃到耳朵会动！

蟹煮鸡食谱

烹煮蟹煮鸡的所需食材与调味料。

材料：（4人份）

肉蟹800克（清理干净、斩件）、甘榜鸡半只（清理干净、斩件）、鸡蛋1个（拌散）、姜片100克、青葱2棵（切粒）、白胡椒原粒（两茶匙）、菜油4汤匙、清水1公升。

盐2茶匙、糟卤5汤匙、花彫酒3汤匙。

做法：

1.首先烧热锅，放入菜油，把姜片和胡椒粒炒香。

2.放入鸡蛋炒熟，保持中上火，放入螃蟹炒香，再放入鸡件，继续炒至鸡肉半熟。

3.倒入清水，煮沸后加入盐、糟卤及花彫酒，沸起煮约15分钟加入葱粒即可。