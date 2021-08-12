讲座

用冲突理论打造和升级品牌

（9时－10时，Zoom，免费）

慧桥管理学院院长李志明主讲。

网址：www.meritpoint.com.sg（报名）

导读苏章恺著《弟喂，做人阿甲阿甲就好——王沙和野峰的90个人生故事》

（20时（19时45分进场），Zoom，免费）

新智读书会主办，李伟星导读，何淑芳主持。

电话：88508265（简讯报名）

展览

牛牛派对

（10时－22时，至31日，樟城坊（Changi City Point）免费）

新加坡华族文化中心与The MeshMinds Foundation联合呈献，通过增强实境（Augmented Reality）技术让牛气冲天的艺术品活起来！

邀请八名本地艺术家，以牛年为主题，创作反映环保议题的作品。

网址：singaporeccc.org.sg/zhhans/moo-moo-park/

歌台

Martell直播歌台秀

（20时，“丽星网络直播台”面簿，免费）

乐队：丽星；司仪：王雷、李佩芬。

网址：www.facebook.com/lexswatchlivechannel/

七月歌台直播秀

（20时，“芽笼士乃民众俱乐部”面簿，免费）

乐队：艾文老师；司仪：皓皓。

网址：www.facebook.com/YourGeylangSerai

活动消息可寄交“今日触点”负责人或传真至6319-8121

或电邮：zblocal@sph.com.sg