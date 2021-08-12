讲座
用冲突理论打造和升级品牌
（9时－10时，Zoom，免费）
慧桥管理学院院长李志明主讲。
网址：www.meritpoint.com.sg（报名）
导读苏章恺著《弟喂，做人阿甲阿甲就好——王沙和野峰的90个人生故事》
（20时（19时45分进场），Zoom，免费）
新智读书会主办，李伟星导读，何淑芳主持。
电话：88508265（简讯报名）
展览
牛牛派对
（10时－22时，至31日，樟城坊（Changi City Point）免费）
新加坡华族文化中心与The MeshMinds Foundation联合呈献，通过增强实境（Augmented Reality）技术让牛气冲天的艺术品活起来！
邀请八名本地艺术家，以牛年为主题，创作反映环保议题的作品。
网址：singaporeccc.org.sg/zhhans/moo-moo-park/
歌台
Martell直播歌台秀
（20时，“丽星网络直播台”面簿，免费）
乐队：丽星；司仪：王雷、李佩芬。
网址：www.facebook.com/lexswatchlivechannel/
七月歌台直播秀
（20时，“芽笼士乃民众俱乐部”面簿，免费）
乐队：艾文老师；司仪：皓皓。
网址：www.facebook.com/YourGeylangSerai
活动消息可寄交“今日触点”负责人或传真至6319-8121
或电邮：zblocal@sph.com.sg