演出

狮城八月锡山风

（19时30分，Zoom，免费）

锡山文艺中心主办，节目包括多首诗歌朗诵、闪小说朗诵等，主宾是国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖。

Zoom（会议号：86198086479，密码：876324）

周5音乐站：七夕节

（20时，“新加坡华族文化中心”面簿，免费）

新加坡华族文化中心主办，本地艺人凯特琳、黎嘉希、刘嘉慧及台湾艺人告五人联合呈献。

网址：www.facebook.com/singaporechineseculturalcentre

讲座

从诗词里品读人生系列：

“金戈铁马岳飞”

（19时30分－21时30分，Zoom，收费：10元）

喜耀文化学会与南洋孔教会联办，潘金娜老师主讲。

网址：tinyurl.com/XiyaoEventRegistration（报名）

展览

收藏的纠葛和身体化历史

（10时－19时（星期五21时结束），至11月7日，新加坡国家美术馆，义安公司中央大厅展厅，圣安德烈路，新加坡公民和永久居民入场免费）

歌德学院、新加坡美术馆、印度尼西亚国家美术馆、泰国清迈MAIIAM当代美术馆和德国柏林国家博物馆联办，呈献四个不同视角的展览，除了展示馆藏，也与当地环境产生联系，委托一些创作。

网址：bit.ly/CEEH-The-Gift

歌台

韮菜芭城隍庙

中元会庆赞中元

（20时，“丽星网络直播台”面簿，免费）

乐队：威乐斯五人大乐队；司仪：皓皓、李佩芬）

王雷：www.facebook.com/lexswatchlivechannel