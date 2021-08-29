饲养猫狗和没有养宠物者，都必须了解猫狗的习性，避免意外被它们咬伤。若被咬伤更应该立刻就医，以免受感染而危及性命。

一朝被蛇咬，十年怕井绳。

很多曾经被狗或猫咬过的人，都心存阴影，生怕哪一天又被咬伤。因此，不敢再靠近猫狗，或是饲养这些宠物。

过去数月，艺人萧亚轩、王建复、曹格先后被爱犬咬伤。他们接受媒体访问时，一说爱犬脑子长东西，一说狗有焦虑症等问题。

猫狗跟人一样，有脾性，有生理变化等，因此如果能够多了解它们，或许能避免受到伤害。

本地资深驯犬师陈家兴受访时指出，饲养猫狗的主人和其家人，也包括没有养宠物者，都必须了解狗猫的习性，避免意外被猫狗咬伤。

咬人基于身心因素

从狗的生理和心理因素，多少可找出一些它们可能咬人的轨迹。

驯犬师陈家兴提醒人们领养流浪狗时，必须了解它的背景，以免出现咬人现象。（档案照）

他说，一些患病或受伤的狗，由于无法向人倾诉，于是一旦被人，包括狗主碰触到这些痛处时，它的自然反应就是咬人，它不是故意的，而是一种自然的反射动作，以保护自己。

另一种咬人状况，是发生在狗主遛狗时，原本乖巧驯服的狗看到别人的狗时，可能会发狠而狂吠，甚至想扑前咬对方，这时如果狗主想安抚或制止不果，狗会突然“清醒中断”而下意识地反咬主人一口，这是一种转移注意力的方式，却无心咬伤主人。

陈家兴说：“这就好像两只狗打架，你想拉开却拉不开，最后可能被自己的狗无意识地咬伤。”当另外一只狗离开后，自家的狗又变成乖巧听话，也不晓得先前曾咬过人。

一些狗因有神经疾病问题，会出现喜欢咬自己尾巴的状况，如果不小心处理，狗主也可能被咬伤。如萧亚轩饲养的患有脑疾的爱犬，因为疼痛难耐而无意识地咬伤人。

一些狗因神经疾病问题，喜欢追着自己的尾巴咬，主人若不小心，可能也会被咬。（iStock图片）

另一种由于生理因素而咬人的状况，相信鲜为人知。陈家兴指出，曾有个狗主的妻子来月事，雄性爱犬闻到血腥味后诱发天性，为了保护女主人而意外咬伤男主人。因此，他建议把狗送去做结扎手术，至少能降低雄狗的性情，免除后患。

不关体型大小

如果从形体上来说，大欺小看似正常，但是对狗而言，未必是这么一回事。日前，新闻报道一只高大的退休警犬——德国牧羊犬，六年来遭邻居家一只比熊犬（Bichon Frise）小狗攻击至少四次。本月初，更被咬到全身伤痕累累，女主人为保护警犬也被小狗咬伤。

陈家兴说，在所有小种狗中，吉娃娃咬人的概率是最高的，主人经常把它们抱在怀里，呵护备至，但是一旦带出门，它们经常会对其他狗只吠叫。“这时候，主人一般会用手抚摸狗的头部，让它们情绪安定下来，其实这反而是一种具有鼓励意涵的动作，让小狗变得更凶，最后狗主可能被咬伤。”

总是受到主人呵护的小狗，发起狂来，狗主也可能被咬伤。（iStock图片）

陈家兴曾在新加坡警犬部队服务。他也分享了当初在训练警犬时所发生的一件事。这只从捷克受训过的德国牧羊犬，原本生性凶暴，他私自训练半年后，变得善解人意。

有一回，他在跟这只警犬玩游戏时，却意外被咬伤。他说：“当时，我们来回玩丢球，一次它衔着球跑回来，放在我身边，然后突然冲前咬我的手不放，我尝试拉开，却一再被咬扯，最后它总算松口，却好像没事发生一样，然后衔起球，等待我跟他继续玩。”

他猜想警犬在国外受训时，可能遭受虐待或其他事故而留下阴影，因此才会突然像疯狗一样咬人不放。他提醒人们领养流浪狗时，都必须多了解它的身世，是否曾遭虐待，或是在恶劣的环境中成长，以致心存恐惧，一旦触碰到这个痛点，就会出现咬人现象。

猫咬伤可致命

本地兽医戴宇姗多年来也面对被猫狗等宠物咬伤的经历，尤其是流浪猫狗，由于不了解它们的习性，因此被咬伤的潜在风险更高，所以每次医治流浪狗时，她和工作人员都会格外小心。

戴宇姗医生说，猫狗的嘴巴有很多细菌，人若被咬伤会受感染，必须立刻就医。（受访者提供）

她说：“被狗咬伤时，必须及时看医生，因为狗的嘴巴藏有很多细菌，尤其是流浪狗，或是动物收容所的狗，以及那些狗主没有好好照顾的狗。有时候，即便用消毒剂清洗伤口，患处后来还是受感染而红肿，不能掉以轻心。”

如果伤势严重，不要去一般诊所，而应该到医院紧急部门求医。因为有些细菌是普通抗生素无法消灭的，必须注射疗效更好的抗生素，甚至得住院吊点滴治理。

戴医生说，猫嘴的细菌也很多，一般医生可能不太知晓。有一种称为猫抓病（cat scratch disease）的感染性疾病，其特点通常是自限性的区域淋巴结肿大。大多数的猫抓病由汉赛巴通体（Bartonella henselae）感染所引起。猫抓病的临床表现包括内脏器官、神经系统和眼部感染，不少人因为严重病发而必须截肢，甚至因此丧命。

猫咬伤不可等闲视之，可能受细菌感染而有生命危险。（iStock图片）

流浪猫咬一口引发黄疸病

戴医生说：“我朋友的手指曾被一只流浪猫咬了一两个洞。她原先并不在意，用消毒剂清洗伤口后继续工作。当天晚上，手指的红肿一直蔓延到手掌和前臂，而且感觉有点僵硬。”隔天看了医生，服用抗生素，两个星期后，疼痛消除，但是伤口依旧渗着一些血水。

几天后，这个朋友的脸色发黄，头晕，也无法走路。看了医生后，证实感染黄疸病。替她看诊的老医生再三询问，是否曾被动物咬过，她说曾被流浪猫咬了一口， 医生怀疑她可能因此受到细菌感染而引发这些后遗症，要她去看传染病专科医生。经过验血，发现她的肝脏已受影响，使用了各种抗生素，最后验血报告确诊是因猫抓病的汉赛巴通体感染而发病，对症下药后才全然康复。

戴医生再次提醒，不管是花几千元购买的名种狗或是流浪狗，无论大小，都有咬人的风险。尤其是小狗，一些小朋友喜欢拉小狗的尾巴玩，这是危险动作，容易激怒小狗而被咬。如果被猫咬，尤其是流浪猫，更得谨慎处理，否则可能危及生命。