米老鼠主题展 11月空降狮城

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来自 / 联合早报

文 /
李雅歌

发布 / 2021年10月29日 5:00 AM

“米老鼠主题展”来自美国加州。（互联网）
“米老鼠主题展”来自美国加州。（互联网）

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来自美国加州的“米老鼠主题展”（Pop-Up Disney）首次来到新加坡，11月19日起将在新达城会展中心（Suntec Convention Centre）与公众见面。

现场分为七个主题区，从1928年迪士尼绘制的黑白米老鼠漫画说起，每个展区讲述不同的米老鼠故事。友情岁月区，公众可了解米奇与好友唐老鸭、高飞狗的趣事。爱情故事区将揭秘米奇和女友米妮的甜蜜过往，这里摆放着米妮斑点蝴蝶结沙发，搭配色彩鲜艳的背景墙，十分适合打卡拍照。展览来到本地，纪念品区也将特别售卖和本地艺术家合作的周边商品。

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