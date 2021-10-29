米老鼠主题展 11月空降狮城 订户 来自 / 联合早报 文 / 李雅歌 发布 / 2021年10月29日 5:00 AM “米老鼠主题展”来自美国加州。（互联网） 字体大小: 小 中 大 来自美国加州的“米老鼠主题展”（Pop-Up Disney）首次来到新加坡，11月19日起将在新达城会展中心（Suntec Convention Centre）与公众见面。现场分为七个主题区，从1928年迪士尼绘制的黑白米老鼠漫画说起，每个展区讲述不同的米老鼠故事。友情岁月区，公众可了解米奇与好友唐老鸭、高飞狗的趣事。爱情故事区将揭秘米奇和女友米妮的甜蜜过往，这里摆放着米妮斑点蝴蝶结沙发，搭配色彩鲜艳的背景墙，十分适合打卡拍照。展览来到本地，纪念品区也将特别售卖和本地艺术家合作的周边商品。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 海洋光谱号明年10月启航 提供高科技冒险体验 宅度假玩“苏东游戏”赢大奖