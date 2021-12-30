公路系统的零原点是各国或城市公路的起点，述说着一段国家或城市的历史……

收拾旧照片，发现自己对各地公路系统的零原点“情有独钟”，从最基本的新加坡、马来西亚开始搜寻，到后来东京、北京等，搜寻过程中，也从公路零原点看到各地的文化。

新加坡从邮政总局开始

新加坡自1819年开埠以来，公路网从市中心开展。那时主要公路都从零原点算起，每一英里（约1.6公里）就设一个石制里程碑，新马华人俗称为“一条石”，广东人也有叫“一支碑”的，和潮洲福建人的“一块石”异曲同工。

例如武吉知马七英里的“美世界”过去大家都习惯叫它武吉知马“七条石”。美世界附近曾经是到南洋大学和武装部队训练学院的巴士转驳站，星期天黄昏大家都在那里购买各种日用品，吃晚餐后转车回宿舍或军营，非常热闹，是一代人的记忆。

这个公路零原点，设在当时邮政总局浮尔顿大厦前面。这当然有它的逻辑，因为要方便邮政服务，所有邮差每天都要到邮局报到，从那边开始派送工作。浮尔顿大厦现在已改成“富丽敦酒店”，这个公路零原点在酒店正门前方。现在的铜制地标是2018年重新装置的，上面也标出1909年新加坡的主要道路系统，很有历史价值。

马来西亚从柔佛算起

马来西亚柔佛邮政总局前的公路零原点。

马来西亚的公路零原点和一般的国家都不同，它不是在首都吉隆坡定位，而是设在半岛南端的柔佛州境内。

从新加坡经新柔长堤进入马来西亚，长堤左边柔佛市行政区的邮政总局前面，会看到马来西亚公路零原点的立体纪念装置。

由于那段路是单程交通，如果经过市区从马来西亚去新加坡的话，在右手边就一定不会错过，联邦1、3和5号公路的距离，都从这里朝北算起。以邮政局为起点的制度，和新加坡一样，由英国殖民时期留下。

日本零原点在日本桥

东京日本桥上的公路零原点纪念牌。

早从江户时代，东京的中央区的日本桥（Nihonbashi）就被定为公路的零原点。

1972年，日本政府在桥中心点设置一个铜制纪念地雕，上面刻上当时日本首相佐藤荣卓作题的“日本国道路原标”等字。

由于很多人冒交通意外之险拍照，发生过几次意外，日本政府于是在道路旁，另外复制一个地雕，方便游客“打卡”拍照，所以拍到的其实标明是复制品。

正阳门前 中国零原点

北京天安门广场正阳门前的公路零原点。（互联网）

中国2006年于北京天安门广场正阳门的前面，设一个“中国公路零公里”的铜制地标。

它应用中国文化元素设计，包含“天圆地方”的概念。地标的中心是个阿拉伯数字“0”，配上中英文的“中国公路零公里”字样。代表方向的“四方神兽”为东（青龙）、西（白虎）、南（朱雀）、北（玄武）。整个圆形图案像古车轮，从轴心放射出64条方向线，代表传统文化里的64个方位。

由于当日来来往往的旅客实在太多，拍不到满意的照片，只好从网络下载与大家分享。

圣母院正门前巴黎零原点

巴黎圣母院教堂前的公路零原点。

巴黎的零原点地标显得古旧朴实，没什么花哨。在一个正八边形中间，有个标八个方向，有点儿像罗盘的小图案。八边形外围简单刻着“法国道路的零点”（Zero Point Des Routes De France）。地标就静静地镶在巴黎圣母院的正门前不远处。

早年在巴黎求学，几乎每个星期，或是陪到访的亲戚朋友游玩，或陪朋友下课后回宿舍，又或黄昏散步，星期天逛鲜花市场，都会经过那里一两次，拍了照片后，没再去注意它。

耶路撒冷零原点有争议

耶路撒冷的公路零原点雅法城门。

这个零原点就有点儿特别，因为它是个立体的“点”城门。

在耶路撒冷旧城的八大城门里，一道叫“雅法门”（Jaffa Gate）的城门，被当成是耶路撒冷的公路起点。

雅法门外的雅法大道直通到当时最大的港口城市雅法港，也就是现在的特拉维夫的南端港口。雅法门已有近168年的历史，名副其实的老城门。

这个零原点也有争议性，有旅游册子提议零原点应该是指旧城里的“黄金岩石圆顶”回教堂，因为金黄色的圆顶比较漂亮和著名，不过至今还没有任何官方定论。

伦敦零原点不突出

伦敦特拉法加广场附近的公路零原点铜牌。

可能伦敦自持旅游打卡的景点太多，所以没有刻意突出这个标志。

好不容易才在特拉法加广场（Trafalgar Square）以南的交通岛的地面找到一片铜板，大略地叙述目前查尔斯国王的雕像所在的位置，就是过去伦敦道路的零原点。

其他的零度

旅行时总爱东拍西拍，除风景文物，一听到别人说起一些特别的东西时也一定乘机去猎奇。

除了公路的零原点，地球上还有很多有趣的景点，例如在葡萄牙的里斯本可以站在当年麦哲伦环游地球的出发点，在零度子午线可以同时踩着东西两半球；在印度尼西亚坤甸的赤道零度则可以同时站在南北两半球等，都是让旅者津津乐道的旅游经验。