融汇了童年记忆及对家的期许，这栋豪宅在设计上已远远超越表面的奢华，每一个转角每一个空间，都有主人家过去几十年的故事。

这是昇菘集团董事经理林佑龙的优质别墅。我第一次踏入这栋占地3130平方米，由新旧两栋建筑组成，总建筑面积达2550平方米的豪宅时，首先是被其“大”所吸引。入内之后，深深烙印的却是豪宅聚集的浓厚饮水思源情愫，特别是豪宅内的猪。

豪宅内的“猪和猪肉”

当然不是真的猪，但昇菘走进家家户户超过40年，一切却是从猪开始。不少人都知道，经营超市的林家从养猪起家。为了不忘先辈的故事，也为了传承家族史，屋主林佑龙在盖这栋豪宅时特别融入了猪的元素。首先是大门入口处的油画是画家吴才舜照着林佑龙父亲与猪只合照的老照片画出来的。

玄关挂着一幅由八种不同颜色木块交织而成的巨型抽象画，远观才发现原来那也是一头猪。这艺术墙由建筑师潘怡诚设计，就是依据旧照中的猪简化成的二维码拼图。

玄关这幅巨型抽象画原来是一头猪。（叶振忠摄）

林佑龙分享林家与猪的故事时说，原来他父亲当年是修理猪圈的工人，一次猪圈主人的猪生病，他以低价买进了几头病猪并喂喝三角标清热水，没料到病猪居然痊愈了。之后林家将猪售出赚取利润，就此起家。他说：“做人要饮水思源不能忘本，所以在设计这个居所时，我要建筑师将这个我们起家的故事也融入其中。”

除了大门的油画和抽象画，最有趣也最让人目不转睛的，是林宅内处处都有肥猪肉！原来这些肥猪肉都是林佑龙在中国湖北收购回来的石头，多达三吨，每一块都像是真的猪肉。为了增添真实感，林佑龙特地做了两个猪肉摊，将这些栩栩如生的石头猪肉挂上，甚至还将一些石头猪肉用保鲜纸包装，以假乱真。两个石头猪肉摊就摆在大宅内的天井处，成为林宅非常独特的景观。

两大建筑师联手设计

林家豪宅由TypeO Architect设计总监潘怡诚和TA.LE Architects首席设计师郑燕玲联手设计，整个项目最独特之处是有新旧两栋建筑，包括一栋受保护的殖民地时代百年老房，以及延伸扩展十倍面积的新宅。

整块地由上往下倾斜，尺寸大约是100米长和30米宽，高度差距为12.84米，大门入口处是旧建筑，往下是主要的新建筑。

大门入口处走廊顶端依据地形走势设计。（Edward Hendricks摄）

两层楼老建筑有供奉祖先的空间，还有客厅、厨房，以及三个卧房（包括主人房和两个客房）。潘怡诚透露，修复老建筑非常具挑战，屋内超过80％的木料都被白蚁侵蚀，最终只能保留约一半的原有木质。为了展示外墙红砖的原有颜色，工匠手工去掉原有的漆，把屋瓦一片片拿下来清洗和修复。整个过程虽然漫长费时，但这老建筑是豪宅的焦点和灵魂，所以在修复时格外讲究和小心。

为了展示外墙红砖的原有颜色，工匠手工去掉原有的漆，把屋瓦一片片拿下来清洗和修复。整个过程虽然漫长费时，但这老建筑是豪宅的焦点和灵魂，所以在修复时格外讲究和小心。

新建筑不同楼层的空间有客厅、后院休息室、天井，以及能停放八辆车的车库。（Edward Hendricks摄）

新的延伸建筑依山而建，顺着地势向南递进，共有四层楼，包括地下室和阁楼，共有六间卧房，主要给主人、四个孩子和岳父母，每间卧房约100平方米，有各自的客厅、卧室、厨房、浴室等。其他空间包括客厅（有个14人的巨型饭桌）、后院休息室、有植物墙的天井，以及能停放八辆车的车库；车库也能变成一个多功能空间。地下楼层是个休闲室，当中包括从室内延伸到户外花园的35米长咸水泳池（使用咸水是为了防止蚊虫滋生），可容纳14人的私人电影院、卡拉OK室、游戏室；藏有不少路易十三精酿的酒库、健身房、三温暖室，以及专业壁球场。

林家豪宅新建筑有个35米长，由屋内延伸到户外的咸水泳池。（Edward Hendricks摄）

单从格局，就能想象豪宅之庞大，事实上豪宅内住了14人，建筑设计概念实现了林佑龙渴望四代同堂的心愿。建筑师潘怡诚受访时说，老建筑经过修复和结构加固过程，而延伸的新建筑则是从零盖起。整个工程从设计到竣工花了三年。潘怡诚说：“最耗时的是设计过程，横跨了工程建造阶段。那是一个不断改善、细调、改装和再造的过程。我们采用了多种天然材料，间中不断调整设计，让这些天然材料完美无瑕地融入设计内。其中很多物品需要特别为屋主订制，比如客厅里的波浪形灯饰，私人电影院的设备，以及在大门旁的木质艺术品等。”

（左起）豪宅内金碧辉煌的卡拉OK室，有殿堂级别音响的影院和专业壁球场。（Edward Hendricks摄）

敬重大地和住户的设计

在构思这栋豪宅的设计时，潘怡诚最大的考量是对土地、历史和周围环境的敬重。他说，屋主对土地和老建筑非常讲究，希望能完整地保留这片土地的丰富历史，并在尊重周围环境和老建筑的基础上建造新屋子。“我们因此决定把新建筑设计得像是原有的地形，延续周围的绿草坪，就连屋顶都是以绿草遮盖，新建筑与老建筑和谐共存，在设计上没冲突。”

豪宅的另一特点是多代同堂的同时，入住的每个人仍有自己的独立生活空间。基本上整个建筑结构是中国传统四合院的概念，每个独立区块都围绕着一个共用的庭院。潘怡诚解释，这个四合院的概念，是用在屋子斜坡上四层楼重叠的设计上，每一层的私人卧室中央是一个共用的娱乐和聚集空间。四合院的概念也展示了华人对家庭长幼有序的传统概念。比如，卧房的排列都是在院子的两旁，两面的生活空间都是一样大，这也代表着父亲对孩子的爱是同等的。先辈的神主牌在老屋的二楼，那也是整栋屋子的正中央，这也代表着对先辈们的尊重。

比时装店还有规模的衣柜间。（Edward Hendricks摄）

室内设计延续建筑风格

豪宅的室内装潢主要延续建筑的设计风格。绿色阁楼从最底层叠层设计，地面和地形成了室内设计的共同语言。绿色屋顶和木质天花板形成地下室。饭厅天花板内镶嵌了高科技扩音板，与木质天花板融为一体。不同楼层都与巨型天井和螺旋楼梯、绿意后院和水庭院连接起来。在饭厅和客厅中央的巨型钟乳石设计吊灯也是特别为这屋子订制。

顶楼休闲室的屋顶有弧度，设计独具一格。（Edward Hendricks摄）

楼层之间，屋子的东西面都以铜板遮盖，不仅为屋子遮阴，同时为室内空间注入更多隐私。铜板与屋子的红砖相对应，沿着悬挂的螺旋楼梯走到屋子底层，就能看到35米长的泳池和南面的后院。到了夜晚，这个铜制的楼梯就像是水上一盏灯笼，照亮着整个后院。

地下室的设计主要来自地面和地形被开发时的设计。面向螺旋楼梯的一面墙主要以木片拼凑成地层图纹。电影院就像是个“音洞”，两面墙是挖土机留下的痕迹。在材质方面，建筑师采用天然色系，墙和地板主要以大片的天然石为主，室内和户外屋顶主要以榆木和柚木为主。意大利大理石能反光，让整个室内空间显得更宽敞。为了让天然石砖花纹吻合，整个砌砖过程也格外费时。

园艺也有特别意义

园艺对这屋子非常重要，屋内就有从一楼延伸到阁楼的植物庭院和水景庭院，与周围自然环境融为一体。屋主林佑龙对园艺有兴趣，亲自挑选院子里的花草树木，包括几棵百年日本松树和一棵独特的意大利橄榄树。林佑龙说：“这棵橄榄树很有意思，树的根部有三个头，中间有个洞，象征我们林家三兄弟同心合力，一起做生意，却也保持适当舒服的距离。”

林家豪宅的设计、建造，以及室内装修和订制家具的整体费用为2800万元，但其意义远超奢华表面，不仅是遮风挡雨的屋檐，更有着传承过去，建设未来，有着屋主林佑龙要贯串先辈初心与提拔后代的愿景。

地点：莱道路

面积：占地3130平方米／总建筑面积2550平方米

建造／装修时间：三年

建造与装修费：2800万元

室内设计：TypeO Architect＋TA.LE Architects