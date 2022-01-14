首都新加坡为读者提供多项新春优惠

趁来临的农历新年，到首都新加坡（Capitol Singapore）一带走走逛逛，吃吃喝喝。即日起，首都新加坡有喜气洋洋的霓虹灯装饰迎接春节，公众除了可以到户外广场的梦幻泡泡圆穹用餐，还能搭乘复古边车，进行一场文化历史之旅。

首都新加坡为新报业媒体华文报读者准备一系列的新春优惠。读者只须使用指定促销代码，或出示SPH Rewards促销页面即可享有优惠。

荣获2019年旅游局最佳体验奖的复古边车之旅，可载公众穿梭首都新加坡与赞美广场一带，重新认识文化历史地标。读者可上网预订，使用促销代码“SPH102022”可享有15%折扣。

逛累了，到有霓虹灯装饰的可爱泡泡圆穹饮食，享受不一样的餐饮体验。即日起至2月10日（2月1日、2日除外），中午12时至晚上10时，预定两小时的时段收费38元 。预定泡泡圆穹，出示SPH Rewards促销页面，可换取两套鹏瑞利精美设计红包封。也可在新加坡首都凯宾斯基酒店（The Capitol Kempinski Hotel Singapore），或首都新加坡餐馆“名厨”（Famous Treasure）、Holy Crab点鱼生，捞个风生水起。

读者在首都新加坡或赞美广场消费$58，出示SPH Rewards促销页面，有机会赢取免费乘坐复古边车或丰富奖品，包括首都新加坡和赞美广场的250元礼券、土司工坊礼券和鹏瑞利精美设计红包封等。查询详情可上网。