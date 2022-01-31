新春活动

春到河畔2022

（至2月6日，滨海湾花园／“春到河畔”面簿，免费）

宗乡会馆联合总会、新加坡中华总商会、新报业媒体华文媒体集团、新加坡旅游局和人民协会联办，现场欣赏30个造型各异的绚丽灯饰及参观特展。其他灯饰还有十二生肖花灯、让人们行走在琴键上“弹奏”音乐的“步步高升”，以及配合壬寅年打造的“虎啸龙吟”

◆（除夕）新春倒数活动（23时）：文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉和总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮，与大家一起倒数。

◆（初一）歌舞升平迎新年（20时30分－22时）：主宾是社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高。

◆（初二）新谣之夜（20时30分－22时）：主宾是交通部高级政务部长徐芳达。

◆ 舞台表演：观众可在现场或线上观赏演出。不过，每个现场表演的观众只限500人。

◆《春风年画总关情》画展：晚晴园—孙中山南洋纪念馆主办，共展出60多幅年画，内容包括大家熟悉的民间神祗，如灶君和门神等。

◆挥春活动（19时－22时（除夕21时－凌晨12时15分））：更生美术研究会会长陈钦赐教授带领30名书画家参与这次的大型马拉松接力“挥春”庆新年，为公众作年画写春联。

网址：www.riverhongbao.sg（预约时段及索票）

戏曲晚会

“梨园共韵迎新春”

（18时30分，2月1日，“新加坡戏曲学院”面簿，免费）

新加坡戏曲学院主办，本地多个艺术团体、艺术教育和戏曲专业老师们，共同录制了有本地戏曲特色的虎年春节戏曲晚会。

网址：www.facebook.com/singaporecoi