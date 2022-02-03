演出

儿童偶戏《牛转乾坤》

（至3月6日，SISTIC Live，门票：10元）

猴纸剧坊呈献，融入现代戏剧元素以及各种现代和传统木偶，带你一同窥探阿牛努力不懈和意志坚定的精神，并学习他如何在对的时宜做出正确的事。

网址：www.sistic.com.sg/events/slniu0122（购票）

展览

春到河畔2022

（至6日，滨海湾花园／“春到河畔”面簿，免费）

新加坡宗乡会馆联合总会、新加坡中华总商会、新报业媒体华文媒体集团、新加坡旅游局和人民协会联办。现场欣赏30个造型各异的绚丽灯饰、十二生肖花灯，行走在琴键上“弹奏”音乐的“步步高升”，以及配合壬寅年打造的“虎啸龙吟”。

◆舞台表演：可在现场或线上观赏演出，现场观众只限500人。

◆《春风年画总关情》画展：晚晴园—孙中山南洋纪念馆主办，展出60多幅年画，内容包括民间神祗如灶君和门神等。

◆挥春活动（19时－22时）：更生美术研究会会长陈钦赐教授与30名书画家参与这次的大型马拉松接力“挥春”庆新年，为公众作年画写春联。

网址：www.riverhongbao.sg（预约时段及索票）；www.facebook.com/riverhongbaosg/

华社新春团拜2022

（11时，“新加坡华族文化中心”面簿，免费）

新加坡华族文化中心和新加坡宗乡会馆联合总会联办，本地华社领导以及各族群的代表线上欢庆虎年。打击乐团FENG鼓、南华潮剧社、NOOOICE舞团和yIN Harmony带来一系列文化演出。

网址：www.facebook.com/singaporechineseculturalcentre