过去两年来,国人逐一探索新加坡各个自然绿地,发现大自然之美,在冠病疫情的笼罩下,我们愈发珍惜大自然所带来的心灵慰藉。在大自然面前,我们寻获平静,领悟到自己的渺小,也学会谦卑。

此次摄影展取名“一线希望:疫情下对大自然的赞颂”摄影展(The Silver Lining: A Celebration of Nature in the Time of Pandemic),展示了新加坡自然摄影学会14名摄影师呈献的46张精彩照片,映照了新加坡丰富的生物多样性。