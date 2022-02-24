华艺节

情暖元宵

（至3月6日，“华艺节”面簿，免费）

新加坡歌手李顺源呈献《但愿人长久》、《你是我的唯一》、《朋友》等歌曲。

网址：www.facebook.com/huayifestival

揭秘上海越剧

（至3月6日，“华艺节”面簿，免费）

大唐文化传播呈献，节目包括原创《皇帝梦》选段以及以传统越剧唱腔演绎的著名华语歌曲，通过结合抽象和现实主义，展现这项表演艺术的美及多元多面。

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与摩尔斯共舞

（至3月6日，“华艺节”面簿，免费）

摩尔斯打击乐呈献富有节奏、充满各种声音与旋律的世界，欣赏一场结合华族、西方和民族乐器的精湛演出。

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展览

国家美术馆

（10时－19时（星期五21时结束），圣安德烈路，新加坡公民和永久居民入场免费）

◆“裁缝师与人形模特——陈城梅与尤钦”联展（至4月10日，3楼大华银行东南亚展厅）：画家陈城梅（1927-2020）和尤钦（You Khin，1947-2009）作品风格极具个性，一生不凡，然而美术史主流论述往往将他们边缘化。他们互不相识，出生年代相隔20年，但毕生偏爱的都是去描绘天南地北所见的日常景象。本次展览可看到他们从1970年代至2000年代游走世界各地的行迹。

◆国土之法：新加坡宪法文献展（长期展览，3楼的大法官办公室，Supreme Court Wing）：展出23份关乎新加坡的开埠、发展、沦陷、光复、自治、与马来西亚合并和分离，最后成为独立自主国家的重要历史文献。这些文献记录着新加坡在历史转捩点时的重要信息，约一半展品首次公开展出。

◆蔡名智：映真（至11月20日，4楼展厅）：展出画家从1950至1980年代创作的超过50件绘画、雕塑、素描，以及档案资料和摄影录像，展示建国与社会建设进程中各阶层百姓的生活。

◆政府大厦线上展览（“国家美术馆”网站）：通过九个录像故事与口述文档资料，看看这幢建于1929年，见证过新加坡重大社会进程与历史事件的建筑物的前世今生。

◆“光影记：四位新加坡现代摄影家”线上摄影展（“国家美术馆”网站）：展出独立后的现代摄影家李林、李少林、陈立诚和林光霖的作品。他们利用独特的摄影手法，呈现独立建国之后，迅速变迁中的新加坡风貌。

电话：62717000；网址：www.nationalgallery.sg/cityhall

其他

牛车水新年灯饰

（19时－凌晨12时，至3月2日，新桥路、余东璇街以及桥南路，免费）

庆祝活动以“虎岁生威迎新态，鸿运呈祥过好年”为主题。300多个灯饰绽放光彩，手工打造的老虎装饰有60多只，它们寓意新的一年虎虎生威，人们像老虎一样充满干劲和力量，勇敢坚强地迈入疫情下的非一般虎年。

活动消息可寄交“今日触点”负责人或传真至6319-8121

或电邮：zblocal@sph.com.sg