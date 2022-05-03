演出

“失落的梦”音乐会

（17时，维多利亚音乐厅，门票：38元至58元）

指挥家连汶华执棒的旅行者小交响乐团（Wayfarer Sinfonietta）携手丁湘庭和李彤两名女高音歌唱家，以斯特劳斯等人的歌声，为观众编织重现那段“失落的梦”。网址：sistic.com.sg/events/dreams0522

讲座

2022新加坡华语电影节座谈会——和电影人一席谈：电影人电影的真假和难易

（16时－17时30分，奥登剧场（Oldham Theatre），康宁坡，免费）《野蛮人入侵》导演陈翠梅、《永安镇故事》《野马分鬃》导演魏书钧、《男人三十》导演邓康生及《赖桑的黑色喜剧》导演黄季雍主讲，黄进远主持。网址：scff2022-panel2.peatix.com/view（索票）

展览

牡丹花展

（9时－21时，最后一天，滨海湾花园，花穹（Flower Dome），门票：12元（成人）、8元（儿童））

公众不仅能欣赏到20种不同品种的牡丹花，沿路还能看到各种含有牡丹造型的古董文物。

网址：www.gardensbythebay.com.sg（购票）

其他

新加坡文化遗产节

（星期二至日：10时－17时，至29日，晚晴园—孙中山南洋纪念馆，免费）

今年的新加坡文化遗产节，晚晴园带來一系列有趣的活动，访客在与家人同欢共乐的同时，还能拍照留念。快来与小晴一起使用各种交通工具周游世界，追寻孙中山先生与友人的足迹，并探索色彩缤纷的年画世界!

网址：www.sysnmh.org.sg/ch/whats-on/events/singapore-heritagefest-2022