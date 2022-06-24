放弃读大学不后悔 擦鞋擦出闪亮前程

擦鞋，是个听起来冷门的行业，或许也不是一般人会将之当成专业的工作。但30岁的曾仕舜偏对擦鞋有兴趣，不仅以此为生，还在一项国际擦鞋大赛中得到冠军。

这项别开生面的比赛每年吸引来自超过10个国家的近50名“擦鞋仔”，在擦鞋项目，每个参赛者都会拿到一只皮鞋，任务是在20分钟内将皮鞋的一面极尽所能打磨擦亮。决赛选手的工具都一样，有标准的鞋蜡、鞋油、水，以及擦鞋布，要如何出奇制胜就得看自己的擦鞋功夫。从2017年至今，有两次的冠军都由新加坡人获得，那就是曾仕舜和他的员工搭档。

虽然身为擦鞋冠军，但曾仕舜的擦鞋路并不好走，更付出一定代价，一个最大的牺牲是他不顾父母反对，放弃了原已被录取的南洋理工大学艺术、设计与传媒学位。因为他相信除了教育机构之外，学习可以在其他地方通过其他方式获取。

他的擦鞋路是从在跳蚤市场摆二手皮鞋摊开始，他起初从积蓄中拿出700元买二手鞋，然后在跳蚤市场出售，每月开一两次快闪店。 曾仕舜在跳蚤市场的快闪二手皮鞋生意最大的收获，是让他得到一个在金沙商场摆摊的机会。曾仕舜擦鞋的秘诀在于技术，他单是上蜡就花了整整十分钟，而且是用手指上蜡，然后才用布擦亮皮革，尤其重要的是要将鞋油鞋蜡和水份的比例抓得准，他这拿捏得好的擦鞋功夫引起了其他顾客的兴趣，以至客人开始和他谈论擦鞋的话题，让他意识到这个业务的市场潜力，于是决定创业，开设专业的擦鞋和修鞋店Mason & Smith。惊喜的是，自创业以来，鞋店的业务同比增长20%，自第一年以来就一直盈利。

完整报道：放弃念大学当擦鞋仔 曾仕舜擦亮人生路