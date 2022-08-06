演出

舞蹈《无脚鸟：翔》

（15时、20时，月眠艺术中心黑箱剧场（Goodman Arts Centre），门票：30、38元）

新加坡华族舞蹈剧场呈献，灵感来自印度教典籍中的圣鸟呼玛鸟，探索人在追求梦想时，不断嬗变的情感和故事。通过五支舞作展现因果相应的旅程。

购票：soar-a-devotion.peatix.com/view

第16届 《爱国歌曲大家唱》

（19时－21时，大巴窑建屋发展局中心广场／“新加坡华族文化中心”面簿，免费）

新加坡华族文化中心和新加坡宗乡会馆联合总会联办，本地歌手张祚恩、杨顺达、阿Win和Idah呈献本地多首经典歌曲；主宾是教育部兼人力部政务部长颜晓芳。

直播：www.facebook.com/singaporechineseculturalcentre

讲座

文教讲座系列：

古典诗词的朗诵，吟与唱

（13时30分－15时，陈氏公会3楼冷气大厅、佘街27号，免费）

电话：63384968（秘书处）／97835373（WhatApp陈老师）

导读《李光耀观天下》

（14时－16时，港湾公共图书馆第2活动室，免费）

腔调派主办，张鹏导读。

展览

新加坡诗歌节：

诗魔洛夫诗书影像展

(14时－16时，旧国会大厦艺术之家、第2画廊，免费）

新加坡诗歌节主办；15时：陈志锐博士和卢筱雯博士主讲“洛夫与新加坡现代诗歌”。

网址：www.facebook.com/SGchipoetryrecite2022/

国庆乐龄画展

（11时－16时，至10日，巴耶利峇高文民众俱乐部礼堂，免费）

巴耶利峇健乐中心主办，展示印度尼西亚名画家Tommy Pengesa与乐龄会员的作品。

电话：93237437

“第18回国际刻字艺术展”暨 “第29届狮城墨韵展”

（11时－18时（10日17时结束），至10日，醉花林俱樂部4楼展览厅，庆利路190号，免费）

醉花林和狮城书法篆刻会主办，展出来自日本、韩国、马来西亚和我国129名艺术家的刻字作品及近80人的书法。

其他

《我的小红点· 河流历险篇》签售会

（15时，卓尔书店、伟乐坊（Wheelock Place）1楼02号／“卓尔书店”面簿，免费）

由卓尔书店主办，绘本作家：陈之财。

直播：facebook.com/zallbookstore

七月歌台

裕廊工业服务中心中元会：裕廊海港路27A

（乐队：白狗骨大乐队；司仪：珍妮）

关公宫歌台之夜：勿洛北2街第122座

（乐队：飞鹰大乐队；司仪：王雷、阳光可乐）

利陞鲜果有限公司庆中元：河谷巷（Rivervale Lane）第118座

（乐队：威乐斯大乐队；司仪：李佩芬、郑盈盈）