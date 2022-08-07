今天听什么

公园音乐会

＠植物园，邵氏基金交响乐台（18时－19时，免费）

来自泰国的五人组合“FIVERA”呈献，演唱大家耳熟能详的电影和音乐剧歌曲。

导读《太极伞：武与舞的本体觉Power》

＠淡滨尼区域图书馆6楼节目区／“中文图书馆服务”面簿（14时－15时30分，免费）

太极读书会主办，刘一龙导读，介绍太极武艺太极伞，兼顾理论背景与实务应用。

网址：go.gov.sg/taiji-readingclub（现场报名）；go.gov.sg/chinese-library-services（直播）

今天看什么

万紫千红之戏旅百态

＠新加坡华族文化中心7楼多功能礼堂（15时－17时，免费）

南华潮剧社呈献，把人生百态搬上舞台，注入老戏新译的概念，体现戏曲的传承。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/nam-hwa-blaze-faces-of-an-opera/（报名）

献礼狮城

＠奥佩拉画廊（Opera Gallery），爱雍·乌节2楼16号（11时－18时，至10日，免费）

新协立（SG Enable）主办，展出76位特需画者的作品，以此作为献给国家的生日贺礼。

花（Flower Obsession:

Plant Collecting in East Asia, 1600s-1900s）

＠植物艺术画廊，格洛屋7号（Gallop House No.7）（9时－18时（每月最后一个星期四闭馆），至10月23日，免费）

展出约100件物品，包括1600年代末至1900年代初的印刷书籍、手稿和照片，反映了东亚植物插图的重要发展。展馆外还有新落成名为Biji Sayang的装置作品，由Kumari Nahappan设计，形为三颗巨型相思豆，与旁边伫立的相思树（海红豆）交相辉映。

我们的峇迪：

海港城市的衣着

＠亚洲文明博物馆，皇后坊（10时－19时（星期五21时结束），至10月2日，门票：公民及永久居民12元）

展出108件峇迪布和峇迪服饰作品，包括新加坡典藏、超过百年历史的峇迪文物，也有海内外借展的古董峇迪展品，以及我国现任与前任总理借展的峇迪衬衫。

网址：www.nhb.gov.sg/acm/

华彩2022：文化反斗城

＠新加坡华族文化中心，在1楼广场和天台花园，至10月31日，免费）

以人们耳熟能详的儿歌《两只老虎》及脍炙人口的故事《武松打虎》为灵感，利用透镜装置和视错觉艺术打造，让访客思考在充满挑战的时代如何勇敢前行。

网址：ce2022.singaporeccc.org.sg/zh-hans/

孤独的矢量

（Lonely Vectors）

＠新加坡美术馆＠丹戎巴葛分销园，第一展厅，丹戎巴葛路39号（10时－19时，至9月4日，免费）

参展的本地与区域艺术家用编舞、图像、虚拟实境装置等表现手法，反思物品流动、人员交流的文化意涵。

电话：66979730

七月歌台

荣华娱乐制作——

义顺南超常星期天：义顺81街第838座前卡迪有盖综合球场

（主持：李佩芬）

艺媒体娱乐制作——

文礼巴刹暨食物中心中元会：

文礼坊第221A座

（乐队：骑士；主持：宝贝姐妹）