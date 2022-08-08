演出

新加坡传统武术之夜

（19时30分－21时，碧山Active公园，碧山23街，免费）

新加坡武术龙狮总会与玛丽蒙民众俱乐部联办，超过100人的传统武术大型表演节目。

讲座

孙子兵法：

因势利导、避实击虚

（20时－22时，宗乡总会2楼讲堂，大巴窑2巷，收费：15元）

随笔南洋网创办人李叶明主讲。

电话：85187659（报名）

展览

第八届花园节

（8时30分－19时，最后一天，植物园，国家胡姬园／生态公园（Eco-Garden），免费）新加坡花园节与东南亚胡姬花协会联办，展出超过400种珍异绮丽的胡姬花。网址：sgf.nparks.gov.sg

“深入东南亚”群展：

熟悉的其他人：埃米莉亚·桑娜萨、爱德华托·马斯弗雷和叶之威，1940—1970年代

（10时－19时（星期五21时结束），至明年2月19日，国家美术馆，大华银行东南亚展厅，圣安德烈路，新加坡公民和永久居民入场免费）

探讨三名东南亚艺术家在20世纪中期，现代国家与地区新思想萌芽的背景下，如何以创作表现“其他人”。美术馆且委托八名艺术家、学者、诗人和音乐家对作品作出回应，并摘录文本在展示墙上。

电话：62717000

绣球花假期

（9时－21时，至14日，滨海湾花园，花穹（Flower Dome），门票：12元（成人）、8元（儿童））以绣球花作为展示主题，呈现27名JOURNEY品牌智障艺术家的50幅画作。

网址：www.gardensbythebay.com.sg（购票）

活动消息可寄交“今日触点”负责人或传真至6319-8121

或电邮：zblocal@sph.com.sg