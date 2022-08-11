歌台

丽星娱乐制作——韭菜芭城隍庙中元会庆中元歌台之夜：阿鲁慕甘路15号

（乐队：威乐斯大乐队；司仪：林茹萍、皓皓、郑盈盈）

旅者歌台：坎贝拉连路第503座

（乐队：白狗骨大乐队；司仪：珍妮）

兴慧君舞台秀——荷兰衖中元联谊会庆赞中元：联邦弯第109座对面场地

（乐队：骑士乐队；司仪：宝贝姐妹）

讲座

导读黄明德著

《老妈教会我的事》

（19时45分－22时，新智文教读书会会所、沈氏道中心2楼05号，沈氏道540号，收费：会员免费、非会员5元）

新智文教读书会主办，司仪：陈少平，导读：王明凤。

电话：88508265（Whatsapp报名）

展览

印象新加坡

国庆美展2022

（11时－19时（14日17时结束），至14日，新加坡华族文化中心7楼多功能礼堂，免费）

新加坡美术总会主办，以新加坡的角度来反映我国的社会生活、环境的变化，尤其是冠病疫情时期的苦难。

印尼艺术家阿里·巴亚吉个展“编织海洋”

（星期二至日：11时－19时，至28日，南洋艺术学院第一校园，林学大展厅，明古连街，免费）

展出与峇厘岛社群共同创作的28件作品。

网址：www.nafa.edu.sg/events/weaving-the-ocean-ari-bayuaji