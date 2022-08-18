演出

英语剧“动物庄园”

（星期二至五：19时30分／星期六：14时30分、19时30分／星期日：14时30分，至9月10日，义安公司剧院@野米，福南中心4楼，门票：30至80元）

野米剧场呈献，以充满活力、性感、疯狂又爆笑的方式诠释名著，表达对人类前途命运的关切与忧虑。改编自奥威尔同名小说的英语话剧，讲述一群动物联合起来推翻压榨它们的农场主，建立一个“平等”动物社会的故事。

购票网址：wildrice.com.sg/event/66625-animal-farm-7

舞蹈电影《别忘雨林》

（至12月31日，SISTIC Live，票价：10元）

化生艺术团邀请小朋友们走进神秘的雨林中探险寻奇，通过儿童纯真无邪的想象，讲述一个有关森林砍伐的故事。

网址：www.sistic.com.sg/events/slrainforest0622

展览

“陶艺大师的游记”个展

（12时－18时，至27日，日本创意中心、那森路（Nassim Rd）4号，免费）

日本创意中心和丹璞轩（Tembusu Art Gallery）联办，展出陶艺家伊斯干达·贾里（Iskandar Jalil）的超过40件近作。

国家博物馆

（10时－19时，史丹福路，新加坡公民和永久居民入场免费）

◆复古的OFF／ON科技展（至10月30日）：1970年代到千禧年的各种代表性科技产品，遍布于四个展区，带领大家坐上时光机，穿梭到上世纪末的新加坡。

◆“爱与思念之旅”特展（长期展览，2楼吴声梓展厅）：展出新加坡第一任驻扎官威廉·法夸尔（William Farquhar）的19世纪自然图集水彩画收藏，结合马来人的班顿诗（Pantun）、古典文学和爱情民谣组成的特展，对自然历史有全新的抒情视角。

电话：63323659；

网址：

www.nhb.gov.sg/nationalmuseum

七月歌台

艺媒体娱乐制作——文礼坊第221A座

（乐队：骑士；司仪：宝贝姐妹）

活动消息可寄交“今日触点”负责人或传真至6319-8121

或电邮：zblocal@sph.com.sg