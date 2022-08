美国物理学家、弦论研究者加来道雄(Michio Kaku)新著作《神的方程式:对万有理论的追寻》面世,他在书里从物理学历史上一个个寻找万有理论的重大事件讲起,最后以他所研究且深信的弦论作结。本地科普工作者冯俊源与记者一起为读者导读这本书。

从牛顿的万有引力、爱因斯坦的相对论,到当代弦论与回圈量子重力论的大辩论,物理学家穷极生命寻寻觅觅的,就是一套能够解释宇宙万物的理论与方程式。

物理可以是我们的生活日常,也可以是形而上的哲学思辨,当然也就不是三言两语能够道尽的。

趁着美国物理学家、弦论研究者加来道雄(Michio Kaku)著作《神的方程式:对万有理论的追寻》(时报出版社)繁体中文版面世,我邀请到本地科普工作者、目前任教于新加坡理工学院的冯俊源一起读这本科普书,帮助一般读者了解物理学家的理想与当前学界关注的一些课题。

明星科学家

加来道雄是纽约市立大学物理学教授,他除了致力研究超弦理论,也从事科普工作,主持电台、经常出现在电视与网络节目,也撰写了《穿梭超時空》《平行宇宙》《2100科技大未來》《2050科幻大成真》及《离开太阳系:移民火星、超人类诞生到星际旅行,探索物理学家眼中的未來世界》等备受欢迎的科普读物。

加来道雄不愧是叱咤媒体的明星科学家,新书的题目就够耸动:神的方程式在英文原文里,直译其实是上帝方程式,仿佛唯一真理。

在《神的方程式》里,加来道雄从物理学历史上一个个寻找万有理论(Theory of Everything)的重大事件讲起,最后以他所研究且深信的弦论(String Theory)作结。

对我来说,这本书简单好读,尤其通过科学家的故事,可以比较友善地进入一些物理理论。正好最近在看《怪奇物语》,第三季最后主人翁要解开苏联地下密室密码的时候,用到了普朗克常数,因此阅读《神的方程式》看到普朗克开创量子理论的故事,精神就为之一振。

普朗克常数等于6.6乘以10的负34次方焦耳-秒。

热爱方程式的加来道雄写道:“倘若我们让普朗克常数逐渐逼近于零,量子理论的所有方程式都会转变成牛顿的方程式。(这就表示,当我们手动设定普朗克常数为零,次原子粒子那种经常违背常识的古怪行为,就会逐渐转变成为我们熟悉的牛顿运动定律。)这就是为什么我们在日常生活很少看到量子效应。就我们看来,世界似乎非常向牛顿样式偏斜,因为普朗克常数是非常小的数值,而且只影响次原子层级的宇宙。”

接着加来道雄谈广义和狭义相对论、谈太空谈黑洞,然后在本书第六章开始阐述弦论,我就开始脑袋发昏了,还好老友冯俊源出手相助。

弦论认为粒子是条状的

冯俊源说,这本书对物理学初心者来说相当友善,加来道雄描述宇宙,但没有讲太多大道理,没有列出让人敬畏的方程式。不过最后聚焦弦论,有点为自己的学派打广告,至于对弦论的死对头回圈量子重力论(Loop Quantum Gravity),只是轻描淡写。

什么是弦论?

冯俊源指出,物理学本来认为重力(关于极大质量物质,如恒星)和量子理论(关于极小质量的事物,如基本粒子)并不兼容,弦论的提出是为了要串联重力和量子理论,以一套新的理论完整描述宇宙中大大小小的事物。

冯俊源说,我们普遍认识的粒子,如质子、中子、电子,表现起来,都被画成一粒粒小球。但弦论认为这些粒子其实不是球体,而是一条条弦,由于这些弦的振动频率不一样,所以表现出来也不一样。这也就是说,万物都是弦。再打个比方,我们按钢琴键,A是A,B是B,C是C,但它们其实都是琴弦振动的结果,只是频率不一样,最后听起来的结果就不一样。

冯俊源开玩笑地说:“可能有一天我的振动频率跟你一样,我就变成你了。恐怖吧?”

不过弦论最大的问题是科学家还没找到实验来具体证实弦论。

冯俊源是实证主义者,他引伽利略的话说:“一切推理都必须从观察与实验得來。”

意思是不要单纯接受任何学说,应该要了解背后的逻辑,看看理论是否经得起实验考证。

看世界的方法

弦论只能存在于十个维度,而我们生活在一个三维的空间里,加上时间向度,一共四个维度。对此加来道雄写道:“倘若弦论是正确的,那么宇宙说不定原本是十个维度的。然而宇宙并不安定,这其中六个维度也因故收卷起来,于是它们都变得太小,观测不到了。因此,我们的宇宙有可能实际上是十维度的,然而我们的原子太大了,没办法进入这些微小的较高维度。”

加来道雄承认弦论带有疯狂特性,但它却成功媒合了物理学界两大理论:广义相对论和量子理论。

尽管目前无法测试,但加来道雄指出,许多理论都是通过旁敲侧击的方式意外发现,那么弦论很可能可以通过寻找宇宙暗物质、暗能量来找到突破口。

另一个希望则在新型粒子对撞机,通过超高能量让粒子对撞,试图找出组成物质的最小单位。

对冯俊源来说,物理到最后,就是“看待世界的另一种方法”。他说:“美国科学家卡尔·萨根(Carl Sagan)说,科学不是背东西,而是一种思考方式。事物应该是可以被测试、证实、量化的。‘Show me how it is done’(让我看看结论从何而来)。我觉得如今我们大人的世界反倒缺乏这种精神。”

弦论有其局限,因而被死对头回圈量子重力论家批评。

回圈量子重力论认为空间是可以被分割至最小单位的。冯俊源说,空间里的作用力是通过这些最小单位之间的锁链传递。这套理论最重要的一点是,媒合了重力与量子力学。

科普工作的挑战

冯俊源坦言,物理很难科普,因为有时候只可以较粗浅去描述,一旦讲得越深,外行人听起来就会感觉物理像宗教。

此外,人人都有成见,最有名的例子就是地平说的信仰者,无论你拿出多少证据他们仍不会相信。

在资讯碎屑化、资讯爆炸的年代,科普工作者有时候也不得不以浮夸的方式吸引眼球,但最后可能不得要领。

冯俊源说:“科普最难的是,我们的语言和表达是有限的。我们只能用简单表达方式讲述我们从未经验过的事物,不仅要展现这个理论多奇妙,同时也要让大家知道它的局限在哪里。”

理论不断翻新

物理学界最前沿的理论相当分裂,各有各的哲学,一切有待时间来证明。古往今来一个理论推翻另一个理论,一个理论证明了另一个理论,文明发展便是在摆荡中慢慢前进。

加来道雄相信万有理论的存在。物理学家在寻找万有理论的时候推进了科研的发展,事实上也造福了人类。无论弦论最终成功与否,历史上从牛顿、爱因斯坦、普朗克到当代的科研工作者,大家前仆后继,改变了人们认识世界的方式。

最后用加来道雄的文字作结:“万有理论不单只是漂亮的数学理论。到最后,它有可能是我们的救赎。”