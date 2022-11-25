King Koil床具套有买有送

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来自 / 联合早报

文 /
贺倩茹

发布 / 2022年11月25日 5:00 AM

→ 购买King Koil皇家舒适系列Monarch II床具套有优惠。
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配合黑色星期五购物潮，一站式家居商场King Koil Gallery & Ashley furniture HomeStore推出购物大促销，四门店的所有商品有20%优惠及高达12%的额外购物返现。

作为新加坡最受欢迎的床褥品牌之一， King Koil推出皇家舒适系列（Royal Comfort Collection）Monarch II（Queen）床具套，原价8959元，优惠价6300元，还加赠价值297元的礼品。

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