King Koil床具套有买有送

配合黑色星期五购物潮，一站式家居商场King Koil Gallery & Ashley furniture HomeStore推出购物大促销，四门店的所有商品有20%优惠及高达12%的额外购物返现。

作为新加坡最受欢迎的床褥品牌之一， King Koil推出皇家舒适系列（Royal Comfort Collection）Monarch II（Queen）床具套，原价8959元，优惠价6300元，还加赠价值297元的礼品。