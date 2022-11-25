奥奇 黑色星期五 大促销

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来自 / 联合早报

发布 / 2022年11月25日 5:00 AM

Mayer数码空气炸锅有特价出售。
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奥奇百货（OG）黑色星期五大促销，全店20%优惠，还有最高10%购物返现，部分商品特价促销，包括5.5升的Mayer数码空气炸锅，原价349元，优惠价88元；1公斤的Egmont新西兰麦卢卡蜂蜜UMF 10+（两件装）原价394元，优惠价149元；Fossil 棕色皮革手表Flynn Chronograph ，原价269元，优惠价120元；Travel Time旅行箱，原价198元，优惠价89元。

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