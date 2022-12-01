讲座

汉字的声旁

（20时，新智文教读书会会所，沈氏道中心2楼05号，沈氏道540号，收费：会员免费、非会员5元）

新智文教读书会主办，司仪：王翠兰，谢立新主讲。

电话：8850 8265（Whatsapp报名）

展览

帕翠西亚·皮奇尼尼：

你我相连

（10时－19时，至明年1月29日，艺术科学博物馆，门票：成人18元、儿童14元）

艺术科学博物馆、Institute for Cultural Exchange和艺术家帕翠西亚·皮奇尼尼联办，通过雕塑、装置艺术、拼贴画和视频，鼓励我们思考自身所处的科技时代，探索自身与其他物种和生态系统的关系。

网址：zh.marinabaysands.com/museum/exhibitions/patricia-piccinini.html（购票）

圣诞花展“四季绽放”

（9时－21时，至明年1月2日，滨海湾花园，花穹（Flower Dome)，门票：12元）

为庆祝滨海湾花园落成10周年，也会展示过去10年在花穹展出过的不同季节花卉。展览也凝聚圣诞元素，包括一棵由一品红打造成的圣诞树。

网址：https://www.gardensbythebay.com.sg/seasonsofbloompublic's

泥火形色之一：

中国陶瓷五千年

（10时－18时（每月最后一个星期一闭馆），至2023年2月10日，福康宁中心3楼展厅，高士台5号（5 Cox Terrace），免费）

中华陶瓷学会主办，展出从中国寺洼文化至清代的约140件瓷器。

网址：www.facebook.com/sgsccs