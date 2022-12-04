年长者养狗不仅可以作伴，排遣寂寞，对心理健康也有助益。专家推荐10种最适合年长者饲养的宠物狗。

对于老年人来说，孤独是最可怕难熬的。

年纪大了，已退休，或是独自生活的年长者，有更多空闲时间，养狗是很好的选择之一。尤其是儿女已成家立业不在身边，在这段黄金岁月里，有狗为伴，不但可排遣寂寞，而且对心理健康也有助益。

美国乔治亚州的珍娜·斯崔高斯基（Jenna Stregowski）接受本报电邮访问时指出，最适合老年人的狗品种大多是低维护，无需太多运动锻炼需求的狗。狗的能量水平适中，体型较小为好。然而，最适合作伴的宠物狗因人而异，这取决于年长者的生活方式和照顾能力。

养狗对个人健康和情感都有好处。有狗相伴，可减轻压力，放松心情，降低血压。养狗甚至可改善或预防抑郁和焦虑症。遛狗也是很好的运动与保持活力的方式。

斯崔高斯基是一名兽医技术员，拥有20多年的经验，这里推荐10种最适合年长者饲养的宠物狗。

一、比熊犬（Bichon Frise）

比熊犬（iStock图片）

毛茸茸的小比熊犬是性情欢乐和深情的狗，是年长者最理想的宠物伙伴。平均体重3至5.5公斤，平均高度9至12英寸，大多数年长者都能轻松驾驭这种小品种狗。训练也相对简单，须定期梳理，属于低维护宠物。

平均寿命：14至15年。

二、骑士查理王小猎犬（Cavalier King Charles Spaniel）

骑士查理王小猎犬（互联网）

小猎犬可爱且深情，适应性强，跟主人依偎在一起时最开心。这个品种平均体重5至8公斤，平均高度12至13英寸，容易驯养和训练。须定期梳理、清洁耳朵，偶尔得让宠物美容师修饰一下。最受住在小单位的年长者欢迎。

平均寿命：12至15年。

三、法国斗牛犬（French Bulldog）

法国斗牛犬（互联网）

它是所有犬种中个性最快乐的。体型小，肌肉发达，很活跃。体重稍重，平均体重在8至13公斤，平均高度11至13英寸，不过，还是容易驯养的。尽管它精力充沛，但往往缺乏耐力，适度的日常活动已足够。须留意短头畸形综合征（brachycephalic syndrome）和各种皮肤问题。

平均寿命：10至12年。

四、格雷伊猎犬（Greyhound）

格雷伊猎犬（互联网）

单看体型较大，似乎不太适合年长者饲养。其实它并非许多人印象中那种精力充沛的狗，虽然喜欢散步，偶尔也跑动，但大多数时间喜欢赖在沙发上，爱跟主人待在一起。它们反应好，也很容易驯养，尽管平均体重27至36公斤，平均高度25至30英寸，如果喜欢大型狗，这是可以考虑的品种。

平均寿命：10至13年。

五、玛尔济斯犬（Maltese）

玛尔济斯犬（互联网）

就像比熊犬一样，玛尔济斯犬是典型的小型白色哈巴狗，喜欢挨在主人腿上，每天简单的短程轻松散步。毛发要注意梳理，须定期上宠物美容院整装。这类小型犬容易训练，平均体重只有2至3公斤，平均高度8至10英寸，容易驾驭，甚至可把它放在宠物包里随身携带。

平均寿命：12至15年。

六、博美犬（Pomeranian）

博美犬（互联网）

如果你倾向于养小型狗，博美犬是另一选择。平均体重1.5至3公斤，平均高度6至7英寸，同样也可以放在宠物包里带出门。这个品种深情，性格快乐，喜欢与人相伴。

平均寿命：12至16年。

七、贵宾犬（Poodle）

贵宾犬（互联网）

贵宾犬是最聪明的狗之一，也是所有品种狗中最受欢迎的。它有三个品种：小型玩具贵宾犬（身高不超过10英寸，平均体重2至4公斤），小型迷你贵宾犬（身高10至15英寸，平均体重7至8公斤），或较大的标准贵宾犬（身高15英寸，平均体重20至31公斤）。它们属于忠诚而深情的好伙伴。学习速度快，能很好地适应各种家庭。每日散步就足够了，每一两个月须做一次护理。

平均寿命：10至18年。

八、西施犬（Shih Tzu）

西施犬（互联网）

这是另一种很受欢迎的小狗。平均体重4至7公斤，平均高度8至11英寸，很容易驾驭。虽然西施犬个性有点固执，但大部分经过训练后，还是挺听话的。需要每天散步和定期梳理。西施犬容易出现皮肤问题和短头畸形综合征。

平均寿命：10至16年。

九、西高地白梗（West Highland White Terrier）

西高地白梗（互联网）

很好的宠物伙伴，容易驯养。体型小，平均体重6至13公斤，平均高度10至11英寸，不像博美犬或玛尔济斯犬般脆弱。不需要太频繁的梳理，保养成本相对较低。

平均寿命：13至15年。

十、迷你雪纳瑞犬（Miniature Schnauzer）

迷你雪纳瑞犬（互联网）

这种较低维护类型的狗，很少脱毛，无须经常梳理。体型小，容易携带。平均体重5至8公斤，平均高度12至14英寸。它们充满活力，喜欢追逐或来回取球，适合生活较活跃的年长者。

平均寿命：12至15年。