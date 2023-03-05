打猫主意 猫主先要称职

本地关于猫只管理的公众咨询活动已展开，调查报告结果将在3月出炉。在组屋养猫和养狗不尽相同，个性独立的猫更容易成为受虐对象，猫喜自由走动也可能扰邻。若有“猫猫之意”，该从何着手？

无论你是否饲养宠物猫或狗，看到有人虐待猫狗的新闻，心中总会觉得这些人缺乏爱心，对其行为不齿。

前阵子，有年轻人从组屋抛下猫儿的举动，更令人发指，公众认为惨无人道，应予以严惩。

在组屋区养猫，宠物主人必须关注它自由走动是否会对邻舍造成干扰，同时也得考虑为猫只节育。（路透社）

组屋养猫，一直是人们热衷的话题，但是猫不像狗一般容易管束，到处蹿跳，容易给左邻右舍的生活带来干扰。猫容易走失，可能带来更多隐而未现的问题。

过去数个月，国家公园局旗下的动物与兽医事务组已拟定猫只管理框架，展开为期六个月的公众咨询活动，考虑为宠物猫注册和植入微芯片，并征询公众意见，探讨宠物猫是否适合在组屋饲养，这个调查报告结果将在3月出炉。

理查德·尼尔森和他心爱的马尔济斯犬“Cesar”。（受访者提供）

2020年，为宠物猫狗研发一款猫狗健康和位置监控仪的MyPetGo总裁理查德·尼尔森（Richard Nilsson）接受访问时指出，无论是宠物、孩子或任何需要养育、维护和照顾的人事物，都源于人的热情与承诺。如果你没有激情或缺乏承诺，注定无法完成这些任务，养宠物的道理也一样。

负责任的宠物主人都希望心爱的宠物得到最好照顾。一些人在照顾宠物上从不妥协，一些人相信宠物是家庭的一分子，因此在做任何家庭决定时，都会把宠物考虑在内，必须受到平等对待。他说：“你希望别人怎样对待你，你就怎样对待你的宠物。我相信这是一个负责任的宠物主人应该有的心态。”

尼尔森也非常喜欢宠物，家里养了一只8岁的马尔济斯犬（Maltese）“Cesar”，性格非常活跃，每天在办公室陪伴他，经常和家人在一起，已成为家庭的重要组成部分。

猫受虐风险比狗大

他分享说，过去本地偶有虐猫或高楼抛猫的新闻，这令人感到难过。前几年，在义顺也发生一宗有人偷猫来吃的事件。猫跟狗的生活形态不太一样，猫更为独立，喜欢自由走动，比狗面对被第三方虐待的风险更大。

除了在外头发生的虐待猫狗事件，在家庭里也经常看到类似事件。他认为，现实生活中有不称职的父母，这是很不幸的事，同样的，宠物也面对不称职的主人。他说：“我认为如果你不适合饲养或收养猫、狗或其他宠物，就不配有这个选择，因为还有很多具有爱心，能包容宠物一切的好主人。”宣导如何饲养宠物的教育是必要的，可能的话，还需要制定一套系统，更好地检查有意领养或购买宠物者的资格，同时制定更严格的条例，如巨额罚款或监禁来惩罚虐待和残杀猫狗等动物的人。

尼尔森指出，在荷兰遗弃或虐待宠物可能会被判多年监禁，杀死一只猫几乎等同于谋杀一个人。当地政府做了大量有关领养流浪狗等动物的宣导运动，强调宠物主人所应尽的责任与义务，值得本地效法。

针对有关是否适合在组屋养猫的调查，他希望参与调查者能敞开心扉，支持在组屋饲养宠物猫，包括任何大小宠物狗或其他宠物。他说：“新加坡组屋的规定是独有的，我们喜欢在很多方面都跟香港比较，香港类似的政府房屋开发项目允许业主养猫，没有任何限制，相信新加坡也会一样。”

借鉴外国做法严惩虐猫者

如何促进养猫责任和社区养猫护理？

一种方法是先领养一只流浪猫，如果允许猫自由走动，就必须密切关注，确保在特定时间内把它带回家。

再来，是为母猫绝育，除非生育小猫是个人想要的。尼尔森说：“说实在的，新加坡还不是一个对宠物很友好的地方，与日本、韩国、澳大利亚或欧盟大多数国家等其他发达国家相比，新加坡还有很长的路要走。”

只有在社区加强领养猫的教育，并强调宠物主人所应尽的责任与义务，才能让猫只在社会中享有权益。（法新社）

他相信在本地组屋区养猫指日可待，并建议组屋爱猫人士团结起来，为猫挺身而出，让猫只在社会中享应有的权益。

尼尔森说：“我相信新加坡人可以向荷兰等国学习，严惩虐待动物或与宠物有关的犯罪行为。同时，可以进一步加强对社区领养猫的教育，并实行绝育计划，以防止过度繁殖。

“我相信社区养猫群体可以影响政府改变关于养猫的权利和条规。不过，这需要时间。”但是只要向当局展示成功实施类似倡议的国家的案例研究，以及由此产生的积极成果，相信结果必定是正面的。

有意养猫者可先领养一只流浪猫，如果允许它在社区自由走动，就必须密切关注它的行踪，确保在特定时间内把它带回家。（法新社）

MyPetGo是全球第一个为宠物猫狗研发的健康监控仪。它能检测宠物重要的健康值，如心率变异值、脉搏变异值、呼吸频率、环境和体温等，此外，还包括活动、搔痒、抓挠、休息等状态。

尼尔森说监控仪查看各种设置值的变化，发现异常时会通知使用者。这些预设的推送通知，附带可能导致宠物异常的建议，以及最好的解决方案。换句话说，监控仪的独特之处在于它提供下一步建议，连接到可以帮助宠物主人解决问题的服务提供者或产品。MyPetGo旨在帮助宠物主人或护理人员做出正确决定，以改善和延长宠物寿命。