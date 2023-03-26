3月26日至4月1日

白羊座

本周财运好事多磨，幸得贵人相助，单身者桃花大开。

幸运色：青色

幸运数字：6

金牛座

职场上有表现机会就应抓住，感情上避免得失心太重。

幸运色：白色

幸运数字：7

双子座

努力终有成效，提升事业地位，精心打扮提升恋爱运。

幸运色：紫色

幸运数字：5

巨蟹座

身心略感疲惫。放慢脚步做调整，借力使力轻松一些。

幸运色：黑色

幸运数字：1

狮子座

工作保持平常心，付出与收获终会成正比，贵在坚持。

幸运色：蓝色

幸运数字：2

处女座

做出一些小改变，让人耳目一新，改善工作与生活品质。

幸运色：棕色

幸运数字：7

天秤座

遇事随机应变，切忌以己之短补人之长，要谨慎判断。

幸运色：粉红色

幸运数字：8

天蝎座

好运多半在外，有空多出去走走，感情稳定有安全感。

幸运色：金色

幸运数字：3

射手座

时机日益成熟，正面迎战考验，机会颇多宜善加把握。

幸运色：灰色

幸运数字：6

摩羯座

工作不是生活全部，记得照顾身体，有空多陪伴家人。

幸运色：黄色

幸运数字：4

水瓶座

职场上易有小人作梗，提高警惕。感情上多制造情趣。

幸运色 : 红色

幸运数字：9

双鱼座

将心比心，有助于提升人际关系，本周不宜投机取财。

幸运色：橘色

幸运数字：0