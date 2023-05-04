展览

让艺术走入民间 (I)

（至17日，陈笃生医院中庭，免费）

海之韵画廊主办，展出十位新加坡画家的水彩作品。

网址：www.facebook.com/artualize

滨海湾宾乐雅臻选酒店

（至7月15日，5楼展厅，免费）

◆黄海 - 与大自然写生：展出黄海在新加坡大自然写生的水彩画作，包括双溪布洛湿地保护区、碧山公园、植物园。

◆陈锐利 - 鸟语花香：展出已故画家陈锐利最经典的胡姬花作品。

电话：96385958；网址：www.facebook.com/artualize

Sneakertopia

（10时－19时，至7月30日，滨海湾金沙艺术科学博物馆，门票：成人18元、儿童14元）

SPACElogic与艺术科学博物馆联办，展出超过100款限量球鞋，还有运动、娱乐等领域交叉合作的街头艺术和设计。

网址：zh.marinabaysands.com/museum/exhibitions/sneakertopia.html

梵高：沉浸式体验

（Van Gogh: The Immersive Experience）

（不同时间，至10月1日，圣淘沙名胜世界（B1 Forum），门票：成 人24元，儿童15元）

H&B、Exhibition Hub、Fever和圣淘沙名胜世界联办，最大的看点是沉浸室，通过360度的数码艺术，荷兰大画家梵高的逾300件画作从地板延伸到天花板，使访客身临其境，进入梵高的艺术世界。在巨大荧幕的数码投影下， 讲述梵高艺术风格形成的故事。

网址：vangoghexpo.com/singapore（购票）