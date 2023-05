有关本地中风患者心路历程的《Emerging From the Dark》大获好评,其作者兼主人翁汪文宝(Terence Ang)计划把书改编成影视作品。

58岁的前市场营销高管汪文宝在两年前突然患上出血性中风,生活产生180度转变,身心备受煎熬。他靠惊人的毅力,持之以恒地进行复健,克服中风所带来的不便与难题。

他先后在2022和2023年出书《A Cry In The Dark》和《Emerging From the Dark》分享有关中风患者心路历程的两本书。第二本除了实体书还有电子版,大获好评,还登上Amazon Kindle畅销榜冠军。

汪文宝接下来计划通过经纪代理BookTrib推出相关影视作品,让更多人对中风患者在康复路上的身心煎熬有更深刻的了解。他也力证:中风并不一定是绝路,也可以是另一个新起点。

截至5月28日,读者可通过Amazon以0.99美元优惠下载《Emerging From the Dark》电子书。