尖瓣郁金香和土耳其风土文化是2023年新加坡滨海湾花园展出的亮点。从视频上看，土耳其培育出的这款杯型尖瓣郁金香，花形修长，指天尖瓣特细长，宛如燃烧的火焰，狂野而奔放，纤细得有些魔幻。

春花是那么诱人且教人感到快乐！它们一绽放，整个环境的氛围就迥然不同。在远方战火持续与天灾不断的今天，春花越过漫长冷冽的冬天，施施然应季盛放了。春花的生命力纯净而专注，它们无视任何艰险苦难的环境，只要能扎根茎，必然与时序依约绽放！

春天迸发着无限的善美与安慰的力量，以至于那么令人可期。尤其是经历了普世大疫的劫后余生，人们走入百花丛中，触目千百种艳丽的色彩，让春花抚慰尘世所有的忧伤，找到慰藉。