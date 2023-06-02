欢庆红灯码头90周年 从码头到文化地标

红灯码头将于来临的周六（6月3日）欢庆90周年，这个本地具标志性的文化地标，如今已转变成新加坡富丽敦海湾酒店抢手的活动场地—，富丽敦集团已将面海的引航灯灯罩换成红色玻璃，以纪念红灯码头的历史及其名字的由来。

照片展重温难忘回忆从6月1日至7月31日，公众可到红灯码头通过互动性展示及罕见相片，重温该码头早期的故事及其带给国人的温馨回忆。主办方邀请公众写下亲身经验，以明信片的形式于展览活动分享。公众也可在6月11日之前于脸书和Instagram分享自己对红灯码头最难忘的记忆，标记#CliffordPier90，便有机会赢取丰富奖品，包括悉尼富丽敦酒店、香港富丽敦海洋公园酒店的免费住宿。

灯光展欣赏“喇叭花”2023年“照亮新加坡”灯光展恰巧也正在举行，而红灯码头附近的哥烈广场（Clifford Square）是灯光装置展示地点之一，在6月1日至6月25日期间，展出由悉尼艺术工作室Amigo & Amigo打造的“喇叭花”装置。访客可通过这个互动性展示，置身花丛与音乐之中。巨型“喇叭花”装置象征迸发的生命力，创作灵感来自早已淘汰的留声机——仿佛述说着我国先辈当年于红灯码头初登本岛时，期待开展新生活的梦想。