带你去吃看隐藏在贩卖机身后的日本酒吧！

位于金隆大厦2楼的这家日本酒吧“Ume San 100”隐藏在一排贩卖机的身后。

这家酒吧共有至少40种不同的“Umeshu”(梅酒),自称在新加坡拥有最大的梅酒收藏。顾客可以到场点:

Sea Garden($22++)

“Sea Garden”是Ume San 100最热门的酒饮之一。(王韵诗拍摄)

因为日本和歌山市是日本梅酒的产生之地,所以Sea Garden这杯酒饮的名字启发自日本和歌山市著名的一家潜水中心。

Ume San 100不只售卖着各式各样的酒,还售卖着非常令人垂涎三尺的美食如:“Umesan Nachi Pagoda”、“Garlic Chicken Karaage”、“Wagyu is the New Black Chahan”、“Spicy Tuna Kobachi”、“This Uni is the Bomb”、“Angry Asari Soup Ramen”和“Yamazaki Umeshu & Raisin Vanilla Gelato”。

Umesan Nachi Pagoda ($20++)

“Umesan Nachi Pagoda”是Ume San 100的招牌菜之一。(王韵诗拍摄)

Umesan Nachi Pagoda是Ume San 100的招牌菜之一,由日本炸饺子皮,四种“chinmi”(珍味),如:“mala Asari clams”麻辣花蛤和龙虾沙律等口味,清爽的味道和脆脆的口感是配上梅酒完美的下酒菜!



脆香蒜粒的日本唐场炸鸡,“Garlic Chicken Karaage”($16++)。(王韵诗拍摄)

Spicy Tuna Kobachi($16++)

下酒菜Spicy Tuna Kobachi。(叶乐怡拍摄)

饺子皮配搭生金枪鱼“Maguro”和牛油果。辛辣又微甜的口味是顾客们必定会享受的下酒菜!

This Uni is the Bomb($14++)

红海但炸丸子,“This Uni is the Bomb”。(王韵诗拍摄)

记者大推!喜欢吃红海但“Uni”的顾客们有口福啦!这道端在红海但壳上,里面饱满奶黄式红海但的炸丸子外脆内甜,是顾客们必定要尝试的一道菜之一!

Wagyu is the New Black Chahan ($22++)

“Wagyu is the New Black Chahan”。(叶乐怡拍摄)

如果想吃得饱一点,可以点“Ume San 100“的其中一道主食,

“Wagyu is the New Black Chahan”。木炭炒饭再加上日本和牛块和飞鱼卵必定是配酒的好选!



另外一道人气主食是汤底鲜甜的“Angry Asari Soup Ramen”($16++)。(王韵诗拍摄)

Yamazaki Umeshu & Raisin Vanilla Gelato ($14++)

“Ume San 100”的意大利式冰淇淋“Yamazaki Umeshu & Raisin Vanilla Gelato”。(叶乐怡拍摄)

吃饭怎么少得了甜点?“Ume San 100”就有一道意大利式冰淇淋“Gelato”。香草口味的冰淇淋配上丰满山崎梅酒(Yamazaki Umeshu)的葡萄干让“Ume San 100”的冰淇淋与众不同。

Ume San 100

地址:190 Middle Road, Fortune Centre, #02-07, Singapore 188979

营业时间:旁晚5时至晚上11时