【演出】

珍惜今天——黎列刚师生音乐会

（19时30分，7日，滨海艺术中心音乐室，门票：50元）

男高音歌唱家黎列刚与东华女声和华夏男声合唱团呈献10首经典中外独唱与合唱名曲，曲目包括《乘着歌声的翅膀》《我美丽的阿玛丽莉》《夜半歌声》《如果明天就是下一生》等。

电话：98624415（购票）

“琴缘”音乐会

（19时30分，8日，新加坡华乐团音乐厅，门票：20元、40元、60元、80元）

德艺双馨三名创团元老李宝顺、黄桂芳、尹志阳领衔主奏《红梅随想曲》《阿勒颇》等乐曲，乐团首席指挥郭勇德执棒。

网址：sistic.com.sg/events/qin0923（购票）

星空下的芭蕾2023

(19时30分，8日至10日，福康宁公园，门票：55元）

新加坡芭蕾舞团呈献澳大利亚舞蹈家娜塔莉·维尔的《四季》、荷兰编舞家尼尔斯·克里斯特的《珀塞尔的残片》及柴可夫斯基的《天鹅湖》。

网址：www.sistic.com.sg/events/stars0923（购票）

【讲座】

浅谈制灯谜

（19时—21时30分，7日，新智文教读书会会所，沈氏道中心2楼05号，沈氏道540号，收费：会员免费，非会员5元）

新智文教读书会主办，林月英老师主讲。

电话：88508265（WhatsApp附上中英文姓名）

【展览】

“大地的谎言：真实”联展

（星期二至六：11时—19时，至16日，吉门营房FOST画廊，洛克路（Lock Rd）1号，1楼2号，免费）

FOST画廊主办，五名艺术家以不同媒介，传达新加坡都市与自然景观、日常生活之美。

电话：66943080

梵高：沉浸式体验（Van Gogh: The Immersive Experience）

（不同时间，至10月1日，圣淘沙名胜世界 B1 Forum，门票：成人24元，儿童15元）

H&B、Exhibition Hub、Fever和圣淘沙名胜世界联办，最大的卖点是沉浸式体验。通过360度的数码艺术，荷兰大画家梵高逾300件画作从地板延伸到天花板，让访客身临其境，进入梵高的艺术世界。在巨大屏幕的数码投影下，讲述梵高艺术风格形成的故事。

网址：vangoghexpo.com/singapore（购票）

【6日歌台】

佳佳娱乐制作：裕华商场31街商店小贩联谊会庆中元歌台秀，裕廊东1道第347座

（乐队：飞航；司仪：阳光可乐）

佳佳娱乐制作：云阴殿庆祝齐天大圣暨众神五殿大二三爷伯宝诞千秋，宏茂桥第2工业区

（乐队：飞航；司仪：李佩芬、朱莉莉、皓皓）

丽星娱乐制作——欢庆中元歌台欢乐夜：玄云坛中元会，宏茂桥10道第406座

（乐队：飞鹰；司仪：林茹萍）

艺媒体娱乐制作：216丰吉海鲜馆庆赞中元2023，蔡厝港1道216号

（乐队：骑士；司仪：孙强）

旅者歌台：民心社联谊会庆赞中元2023，沈氏通道41号

（乐队：白骨狗；司仪：婷婷）