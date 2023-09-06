【演出】
珍惜今天——黎列刚师生音乐会
（19时30分，7日，滨海艺术中心音乐室，门票：50元）
男高音歌唱家黎列刚与东华女声和华夏男声合唱团呈献10首经典中外独唱与合唱名曲，曲目包括《乘着歌声的翅膀》《我美丽的阿玛丽莉》《夜半歌声》《如果明天就是下一生》等。
电话：98624415（购票）
“琴缘”音乐会
（19时30分，8日，新加坡华乐团音乐厅，门票：20元、40元、60元、80元）
德艺双馨三名创团元老李宝顺、黄桂芳、尹志阳领衔主奏《红梅随想曲》《阿勒颇》等乐曲，乐团首席指挥郭勇德执棒。
网址：sistic.com.sg/events/qin0923（购票）
星空下的芭蕾2023
(19时30分，8日至10日，福康宁公园，门票：55元）
新加坡芭蕾舞团呈献澳大利亚舞蹈家娜塔莉·维尔的《四季》、荷兰编舞家尼尔斯·克里斯特的《珀塞尔的残片》及柴可夫斯基的《天鹅湖》。
网址：www.sistic.com.sg/events/stars0923（购票）
【讲座】
浅谈制灯谜
（19时—21时30分，7日，新智文教读书会会所，沈氏道中心2楼05号，沈氏道540号，收费：会员免费，非会员5元）
新智文教读书会主办，林月英老师主讲。
电话：88508265（WhatsApp附上中英文姓名）
【展览】
“大地的谎言：真实”联展
（星期二至六：11时—19时，至16日，吉门营房FOST画廊，洛克路（Lock Rd）1号，1楼2号，免费）
FOST画廊主办，五名艺术家以不同媒介，传达新加坡都市与自然景观、日常生活之美。
电话：66943080
梵高：沉浸式体验（Van Gogh: The Immersive Experience）
（不同时间，至10月1日，圣淘沙名胜世界 B1 Forum，门票：成人24元，儿童15元）
H&B、Exhibition Hub、Fever和圣淘沙名胜世界联办，最大的卖点是沉浸式体验。通过360度的数码艺术，荷兰大画家梵高逾300件画作从地板延伸到天花板，让访客身临其境，进入梵高的艺术世界。在巨大屏幕的数码投影下，讲述梵高艺术风格形成的故事。
网址：vangoghexpo.com/singapore（购票）
【6日歌台】
佳佳娱乐制作：裕华商场31街商店小贩联谊会庆中元歌台秀，裕廊东1道第347座
（乐队：飞航；司仪：阳光可乐）
佳佳娱乐制作：云阴殿庆祝齐天大圣暨众神五殿大二三爷伯宝诞千秋，宏茂桥第2工业区
（乐队：飞航；司仪：李佩芬、朱莉莉、皓皓）
丽星娱乐制作——欢庆中元歌台欢乐夜：玄云坛中元会，宏茂桥10道第406座
（乐队：飞鹰；司仪：林茹萍）
艺媒体娱乐制作：216丰吉海鲜馆庆赞中元2023，蔡厝港1道216号
（乐队：骑士；司仪：孙强）
旅者歌台：民心社联谊会庆赞中元2023，沈氏通道41号
（乐队：白骨狗；司仪：婷婷）