【演出】

舞台剧《极境。和平》

（20时，9日，滨海艺术中心剧院，门票：30，45，60元）

舞坊当代艺团 (DES Arts) 与中国及韩国的海外舞者联合呈献中国编舞家拉巴扎西及韩国编舞家卢玄植的创作，融汇传统与现代舞蹈风格，赞颂坚韧的生命力量，也表达对和平的殷切盼望。

网址：bit.ly/3sqosS6（购票）

【讲座】

大型导读：《100年后新加坡还存在吗？》

（14时—16时，9日，国家图书馆大厦16楼观景阁（The Pod），免费）

国家图书馆主办，德仕师傅与好友读书会林月湄、新智文教读书会萧锦耀律师，以及总裁书香轩读书会曹媛分享对本书的感悟与启发，并思考新加坡在100年后如何能继续生存与繁荣。

网址：www.go.gov.sg/mega-sharing（报名）

【展览】

录像装置《太阳工厂》

（10时—19时，至24日，新加坡美术馆＠丹戎巴葛分销园展馆，第二展厅，新加坡公民和永久居民入场免费）

德国知名艺术家黑特·史德耶尔（Hito Steyerl）的录像装置，探讨当代媒体传播的各种影像如何影响现实世界。屏幕上，YouTube舞蹈视频、无人机侦察画面、电动游戏、虚构的新闻片段，以及学潮的纪录片段融合在一起，真假难辨。

网址：www.singaporeartmuseum.sg

颜明正个展：“至言去言”

（9时30分—18时30分，至30日，大华银行画廊，大华银行第一大厦，莱佛士坊，免费）

展出17张最新创作，通过水彩画意或结合书法，传达影响画家一生的名言箴言。

生入其境：探索我们生物世界的奥妙

（10时—19时，至10月29日，滨海湾金沙艺术科学博物馆，门票：成人21元、儿童17元）

艺术科学博物馆与BASE Entertainment Asia联办，一场刺激多重感官的沉浸式展览，带领访客踏入地球生态系统的腹地。人人都可化身探险家，横跨七种自然环境，踏上一场难忘的冒险之旅。

网址：www.marinabaysands.com/museum/exhibitions/sensory-odyssey.html

【其他】

唐城图书馆欢庆中秋节

（9日，唐城图书馆节目区，唐城坊4楼12号，免费）

儿童读书会—阿公阿嬷说故事（14时—15时）：聆听精彩的故事，享受亲子阅读时光，读书会欢迎4岁至8岁的小朋友与家长一同参加

与机器人对战中国象棋（16时—18时）：体验与人工智能驱动的象棋机器人一起下象棋，相互学习并切磋棋艺，从中了解新科技如何继续弘扬传统文化。

猜灯谜，庆中秋（19时—20时）：主讲：叶少玲，介绍灯谜的几个基本的猜射方法，并配合一些有趣的谜例，引起大家对猜射灯谜的兴趣。

网址：www.go.gov.sg/chinese-festivals（报名）

【歌台】

优势传媒：巴西班让生果批发市场中元会，批发市场20号

（乐队：X4；司仪：天悦、杨珺婷）

云阴殿庆祝齐天大圣暨众神五殿大二三爷伯宝诞千秋，宏茂桥第2工业区空地

（乐队：Super Six；司仪：宝贝姐妹、皓皓）