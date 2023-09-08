【演出】

舞台剧《极境。和平》

（20时，9日，滨海艺术中心剧院，门票：30，45，60元）

聚舞坊当代艺团 (DES Arts) 与中国和韩国的海外舞者，联合呈献中国编舞家拉巴扎西及韩国编舞家卢玄植的创作，融汇传统与现代舞蹈风格，赞颂坚韧的生命力量，也表达对和平的殷切盼望。

网址：bit.ly/3sqosS6（购票）

新加坡华乐节2023闭幕音乐会《华乐风采》

（17时，10日，新加坡大会堂，门票：18、28、48元）

鼎艺团呈献多首为音乐会量身定做的新作品：《忆长安》《梦境南洋》《粤曲三章》《西出阳关》及《竹林七贤》。

网址：ticketmaster.sg/activity/detail/23_elegance（购票）

总统挑战筹款音乐会

（17时，10日，工艺教育学院中区宏茂桥礼堂，门票：20元（现场购票））

布莱德岭青年交响乐团呈献，演奏通俗古典名曲，甄炎荣指挥。

电话：62881258（询问）

【讲座】

《视域下的新加坡华乐发展路径》新书分享会

（15时—16时30分，10日，新加坡大会堂展览厅，免费）

新加坡华乐总会主办，作者兼新加坡华乐总会副秘书长林傅强博士主讲，介绍此论著的写作经历和内容，深入探讨新加坡华乐发展的过去与未来。

网址：eventbrite.com/e/668366150147（报名）

【展览】

光耀时代在未来

（11时—20时，10日至24日，巴西班让路25号，免费）

虚拟制作和动漫公司X3D Studio筹办，融合了虚拟制作、人工智能、生成艺术、建筑、雕塑艺术、电影和音乐以营造多感官的体验之旅，以此缅怀李光耀和上一代的贡献，面向未来。适合13岁以上孩童。

网址：www.nowisnotthetime.sg（预定时间）

【其他】

唐城图书馆欢庆中秋节

（9日，唐城图书馆节目区，唐城坊4楼12号，免费）

◆儿童读书会—阿公阿嬷说故事（14时—15时）：聆听精彩故事，享受亲子阅读时光，读书会欢迎四岁至八岁的小朋友与家长一同参加

◆与机器人对战中国象棋（16时—18时）：体验与人工智能驱动的象棋机器人一起下象棋，相互学习并切磋棋艺，从中了解新科技如何继续弘扬传统文化。

◆猜灯谜，庆中秋（19时—20时）：主讲：叶少玲，介绍灯谜的几个基本的猜射方法，并配合一些有趣的谜例，引起大家对猜射灯谜的兴趣。

网址：www.go.gov.sg/chinese-festivals（报名）

【8日歌台】

街坊歌台欢乐（8时30分—12时30分），美玲巴刹与熟食中心

（乐队：- ；司仪：宝贝姐妹、李佩芬、陈健彬）

旅者歌台：兀兰新镇中元会庆赞中元，马西岭巷第19座

（乐队：飞航；司仪：许琼芳）

旅者歌台：纽顿小贩公会（新联兴社）中元会，纽顿小贩中心

（乐队：白狗骨；司仪：阳光可乐）

佳佳娱乐制作：云阴殿庆祝齐天大圣暨众神五殿大二三爷伯宝诞千秋，宏茂桥第2工业区

（乐队：Super Six；司仪：皓皓、朱莉莉、廖永谊）

创新娱乐制作：宏茂桥628巴刹合兴社庆祝中元

（乐队：旅者；司仪：刘玲玲）

Ivy 舞台秀之夜：惹兰阿末依布拉欣（Jalan Ahmad Ibrahim）241号

（乐队：螺丝钉；司仪：天悦、婷婷）

好运歌舞秀：宏茂桥339联合中元会，宏茂桥1道第339座

（乐队：神风；司仪：李佩芬）