【演出】

舞台剧《极境。和平》

（20时，9日，滨海艺术中心剧院，门票：30，45，60元）

舞坊当代艺团 (DES Arts) 与中国和韩国的海外舞者联合呈献中国编舞家拉巴扎西及韩国编舞家卢玄植的创作，融汇传统与现代舞蹈风格，赞颂坚韧的生命力量，也表达对和平的殷切盼望。

网址：bit.ly/3sqosS6（购票）

【讲座】

《如何成为人生赢家 - 小行动大事业》

（14时－15时30分，9日，友联书局，百胜楼三楼01号，免费）

友联书局主办，瑞银前董事总经理沈文才主讲，分享一些推动人生成长的小故事以及职场打拼者如何巧变、创造前程的箴言。

网址：reurl.cc/GA113D（报名）

《视域下的新加坡华乐发展路径》新书分享会

（15时－16时30分，10日，新加坡大会堂展览厅，免费）

新加坡华乐总会主办，作者、新加坡华乐总会副秘书长林傅强博士主讲，介绍本论著的写作经历，内容，深入探讨新加坡华乐发展的过去与未来。

网址：eventbrite.com/e/668366150147（报名）

【展览】

光耀时代在未来

（11时－20时，至24日，巴西班让路25号，免费）

虚拟制作和动漫公司X3D Studio筹办，融合虚拟制作、人工智能、生成艺术、建筑、雕塑艺术、电影和音乐以营造多感官的体验之旅，从而缅怀李光耀和建国一代的贡献，面向未来。适合13岁以上孩童。

网址：www.nowisnotthetime.sg（预定时间）

剩余物和再混合

（10时－19时，至24日，新加坡美术馆＠丹戎巴葛分销园展馆，第一展厅／勿拉士峇沙路和奎因街的围板，新加坡公民和永久居民入场免费）

六位以新加坡为基地的艺术家联合呈献，主要探讨历史遗迹对现代生活的影响，以及新科技对感知世界所产生的作用。

网址：www.singaporeartmuseum.sg

吃桌

（9时－22时，至10月31日，新加坡华族文化中心9、10楼前厅，免费）

深入浅出地讲述本地餐饮业的发展史，并探讨华人宴席如何随着多元文化交流而产生变化，形成新加坡独特且充满活力的饮食文化。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/eating-table/

【9日歌台】

高禾建设工程答谢神恩（12时－17时）：武吉巴督24街2号，一楼13号

（乐队：-；司仪：刘玲玲，陈翔）

云阴殿庆祝齐天大圣暨众神五殿大二三爷伯宝诞千秋慈善晚宴：宏茂桥第2工业区第5056座空地

（乐队：Super Six；司仪：宝贝姐妹、皓皓、廖永谊）

旅者歌台：兀兰新镇中元会，马西岭巷第19座

（乐队：白狗骨；司仪：陈健彬）

荣华娱乐制作：宏茂桥527和联合社，宏茂桥10道第527座

（乐队：飞鹰；司仪：阳光可乐、陈翔）

恩圣坛之夜歌台：裕廊西51街第510座

（乐队：神风；司仪：李佩芬）