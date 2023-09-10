【演出】

“乐享时光·琴云秋乐”音乐会

（19时30分，12日至13日，维多利亚音乐厅舞蹈室，门票：20元）

本地钢琴家姚晓云与新加坡交响乐团的音乐家携手呈献古典浪漫主义时期的多首钢琴独奏和室内乐重奏作品。

网址：ticketing.sso.org.sg/sso/booking/SOT2337-1（购票）

星空下的芭蕾2023

（19时30分，最后一天，福康宁公园，门票：55元）

新加坡芭蕾舞团呈献澳大利亚舞蹈家娜塔莉·维尔的《四季》、荷兰编舞家尼尔斯·克里斯特的《珀塞尔的残片》及柴可夫斯基的《天鹅湖》。

网址：www.sistic.com.sg/events/stars0923（购票）

【讲座】

纪念李光耀百年冥诞座谈会

（13时30分－17时，10日，新加坡华族文化中心9楼表演厅，免费）

新加坡天府会主办，主宾是新加坡宗乡会馆联合总会蔡其生会长，特邀通商中国主席李奕贤、前国会议员成汉通和独立时政评论员蔡裕林为座谈嘉宾。天府会代表张春华BBM和二代成员彭世韬和钟瑞琳也将分享他们的见解。

网址：forms.gle/EmgeS2927gCEyvub7（报名）

【展览】

“寻”新加坡雕塑协会年度展

（11时－19时，至17日，新加坡华族文化中心6楼创意室，免费）

协会创作出具有独特存在感的艺术品，以表达他们的个性，与观众产生共鸣，引发共鸣，激发对话，引发思考并创造新思想。

洪亚弟画展——旧景新叙

（13时—18时，最后一天，嘉合画轩，合乐路2号，2楼29号，免费）

展出总共15幅洪亚弟的水墨新作

电话：96849233

剩余物和再混合

（10时－19时，至24日，新加坡美术馆＠丹戎巴葛分销园展馆，第一展厅／勿拉士峇沙路和奎因街的围板，新加坡公民和永久居民入场免费）

六位以新加坡为基地的艺术家联合呈献，主要探讨历史遗迹对现代生活的影响，以及新科技对我们感知世界所产生的作用。

生入其境：探索我们生物世界的奥妙

（10时—19时，至10月29日，滨海湾金沙艺术科学博物馆，门票：成人21元、儿童17元）

艺术科学博物馆与BASE Entertainment Asia联办，一场刺激多重感官的沉浸式展览，带领访客踏入地球生态系统的腹地。人人都可化身探险家，横跨七种自然环境，踏上一场难忘的冒险之旅。

网址：www.marinabaysands.com/museum/exhibitions/sensory-odyssey.html

【10日歌台】

云阴殿庆祝齐天大圣暨众神五殿大二三爷伯宝诞千秋慈善晚宴：宏茂桥第2工业区空地

（乐队：Super Six；司仪：李佩芬、奇贤）

旅者歌台：榜鹅居民中元会庆赞中元，榜鹅地铁站

（乐队：旅者；司仪：宝贝姐妹）

星光舞台制作：西林村中元会，西林道（Westwood Ave）194号旁空地

（乐队：大班；司仪：陈建彬、阳光可乐）