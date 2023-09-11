【展览】



让艺术走入民间

（全天，至13日，陈笃生医院1楼大厅，免费）

海之韵画廊主办，展出10位新加坡画家的作品。

网址：www.facebook.com/artualize/

纪念建国总理李光耀百年诞辰画展

（12时—20时，12日至18日，新加坡视觉艺术中心，1楼02号，槟榔路（Penang Rd），免费）

展出新加坡第三代艺术家邓国富的作品，以纪念建国总理李光耀100年诞辰。他用当代抽象的绘画风格，记录一代伟人将新加坡从一个渔村发展为东南亚经济强国的进程，以示敬意。

虚实相生之境：AI与艺术的碰撞

（10时—19时（最后入场时间：18时），至24日，滨海湾金沙艺术科学博物馆，门票：6元）

汇聚20名艺术家，在全新领域探索艺术创作如何展现不断变化的时代，这个多变的时代预示着艺术、文化和技术无缝融合的未来景象。

网址：zh.marinabaysands.com/museum/exhibitions/notes-from-the-ether.html

王雅瑞个展：“新加坡城市风情”

（至30日，滨海宾乐雅酒店（PARKROYAL on Beach Rd），免费）

海之韵画廊主办，展出王雅瑞在新加坡以街景为主的水彩写生画作。

电话：96385958

颜明正个展：“至言去言”

（9时30分—18时30分，至30日，大华银行画廊，大华银行第一大厦，莱佛士坊，免费）

展出17张最新创作，通过水彩画意或结合书法，传达影响画家一生的名言箴言。

吃桌

（9时—22时，至10月31日，新加坡华族文化中心9、10楼前厅，免费）

深入浅出地讲述本地餐饮业的发展史，并探讨华人宴席如何随着多元文化交流产生变化，形成新加坡独特且充满活力的饮食文化。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/eating-table/

国家美术馆

（10时—19时（星期五21时结束），圣安德烈路，新加坡公民和永久居民入场免费）

“刘国松：实验悟道”个展（至11月26日，4楼吴冠中展厅）：展出60件作品，突出刘国松对现代中华水墨的重大革新，以及他探索实验创作方法的精神。

“看见我，看见你” 东南亚早期录像装置展（至明年2月4日，底层义安公司中央大厅展厅）：凸显20世纪八九十年代间录像艺术在东南亚兴起时的关键时刻。第一部分先展出五件开创性录像装置的新版，融入行为表演与观众互动等元素。

“深入东南亚”第三个群展——被忽略的维度（至明年2月25日）：聚焦于20世纪60年代，成为现代派艺术实验重镇的印度尼西亚万隆，展出四位出身万隆理工学院艺术与设计学院的代表性艺术家的作品。

电话：62717000；网址：www.nationalgallery.sg

【歌台】

云阴殿庆祝齐天大圣暨众神五殿大二三爷伯宝诞千秋慈善晚宴：宏茂桥第2工业区空地

（乐队：Super Six；司仪：廖永谊、宝贝姐妹、蓝天）

丽星娱乐制作——欢庆中元歌台欢乐夜：洛阳大伯公宫

（乐队：丽星；司仪：刘玲玲）