【讲座】

导读《人生设计课》

（12时－13时，13日，Zoom，免费）

设计师李欣睿主讲，学习如何利用设计思维模式，找到自己的生活目标。

网址：go.gov.sg/booktalk-workplace（报名）

导读《无缘社会》

（19时－21时30分，14日，新智文教读书会会所，沈氏道中心2楼05号，沈氏道540号，收费：会员免费，非会员5元）

新智文教读书会主办，司仪：李亚英，郑希宜主讲。

电话：88508265（WhatsApp附上中英文姓名）

【展览】

录像装置《太阳工厂》

（10时－19时，至24日，新加坡美术馆＠丹戎巴葛分销园展馆，第二展厅，新加坡公民和永久居民入场免费）

德国知名艺术家黑特·史德耶尔（Hito Steyerl）的录像装置，探讨当代媒体传播的各种影像如何影响现实世界。屏幕上，YouTube舞蹈视频、无人机侦察画面、电动游戏、虚构的新闻片段以及学潮的纪录片段融合在一起，真假难辨。

网址：www.singaporeartmuseum.sg

国庆美术展

（11时－18时，至30日，古楼画室展厅，直落古楼J巷91号，免费）

展出超过百件旅居法国巴黎的本地多元艺术家沈练发50年来的作品及装饰艺术。

户外艺术装置：胖哒幼庆中秋

（10时－21时，至10月1日，晚晴园—孙中山南洋纪念馆，免费）

晚晴园、52TOYS和世界自然基金会新加坡分会共同推出一对大熊猫灯笼装置。灯笼也代表着对过去和现今保育工作的认可，并庆祝大熊猫在世界自然保护联盟濒危物种红色名录中，从濒危等级降级为易危等级。

网址：www.sysnmh.org.sg/ch/whats-on/events/wan-qing-mid-autumn-festival-2023

吃桌

（9时－22时，至10月31日，新加坡华族文化中心9、10楼前厅，免费）

深入浅出地讲述本地餐饮业的发展史，并探讨华人宴席如何随着多元文化交流而产生变化，形成新加坡独特且充满活力的饮食文化。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/eating-table/

【歌台】

大悲观音殿综艺夜：宏茂桥10道44街第470座

（乐队：神风；司仪：皓皓、陈瑞兴）

丽星娱乐制作——欢庆中元歌台欢乐夜：惹兰勿刹三龙街联合青春社，三龙路（三龙街金山岭咖啡店前面）

（乐队：丽星；司仪：奇贤、蓁宜）

旅者歌台：义顺南商联居民旺村中元会，卡迪多用途场地（MPC＠Khatib）

（乐队：白狗骨；司仪：宝贝姐妹、阳光可乐）

丽星娱乐制作——欢庆中元歌台欢乐夜：裕廊东平安社中元会，裕廊东24街第252座

（乐队：飞鹰；司仪：刘玲玲）

新加坡夜市中元会庆赞中元：友诺士地铁站

（乐队：旅者；司仪：陈健彬）

云阴殿庆祝齐天大圣暨众神五殿大二三爷伯宝诞千秋慈善晚宴：宏茂桥第2工业区空地

（乐队：Super Six；司仪：李佩芬）