【演出】



“乐享时光·琴云秋乐”音乐会

（19时30分，最后一天，维多利亚音乐厅舞蹈室，门票：20元）

本地钢琴家姚晓云与新加坡交响乐团的音乐家携手呈献，古典浪漫主义时期的多首钢琴独奏和室内乐重奏作品。

网址：ticketing.sso.org.sg/sso/booking/SOT2337-1（购票）

【讲座】

陪你看报纸

（15时30分—16时30分，每周四，大巴窑公共图书馆三楼节目室，大巴窑中路，免费）

《联合早报》主办，华文媒体集团组成义工团队为您讲解社会焦点、时事动态、娱乐生活情报等新闻。

网址：go.gov.sg/lhzbtoyl（报名）

导读《无缘社会》

（19时—21时30分，14日，新智文教读书会会所，沈氏道中心二楼05号，沈氏道540号，收费：会员免费，非会员五元）

新智文教读书会主办，司仪：李亚英，郑希宜主讲。

电话：88508265（WhatsApp附上中英文姓名）

【展览】

让艺术走入民间

（全天，最后一天，陈笃生医院一楼大厅，免费）

海之韵画廊主办，展出10位新加坡画家的作品。

网址：www.facebook.com/artualize/

古普塔充气艺术装置

（10时—19时，至明年3月31日，新加坡国家美术馆，五楼黄廷方屋顶花园，免费）

深入探讨人类行为中固有的有趣矛盾，质疑和反思地缘政治斗争的复杂性、社会冲突，以及个人心理的内部对话。

网址：www.nationalgallery.sg

新加坡华人·探索本土华族文化

（10时—20时（星期一14时开始），长期展览，新加坡华族文化中心，二楼观音堂佛祖庙展厅，海峡林荫道（Straits Boulevard），免费）

内容包括早期移民到这里的先辈移植到本地的传统华族文化，也介绍这些传统文化如何通过与不同种族和方言群体交流，产生独特的面貌。共分五个展区，让访客一步步了解本地华人文化的演变过程。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/singaporen-exhibition/

【其他】

牛车水欢庆中秋

◆亮灯仪式与开幕典礼（19时，15日，牛车水广场）：表演艺人包括Kevin（业文）、张值豪、郭美美等。主宾：通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明。

◆美食坊（14时—22时，15日至29日，史密斯街）

◆中秋节灯饰（19时—午夜12时，15日至10月14日，新桥路、余东璇街、桥南路、克洛士街上段）

◆市集（10时—22时，15日至10月14日，珍珠坊前的广场）

◆舞台表演（19时—21时，16日、17日、23日、24日，牛车水广场）

网址：www.facebook.com/chinatown.festivals

【歌台】

丽星娱乐制作——欢庆中元歌台欢乐夜：惹兰勿刹三龙街联合青春社，三龙路（三龙街金山岭咖啡店前面）

（乐队：丽星；司仪：吕伟伦）

晓英娱乐制作：亨德申红山景居民合作社庆赞中元，红山景第115座

（乐队：神风；司仪：雅雅、婷婷）