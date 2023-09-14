【演出】

新加坡华乐团到实乞纳走走

（17时－18时，16日，实乞纳第51座露天剧场，免费）

新加坡华乐团呈献，副指挥倪恩辉执棒。

网址：www.facebook.com/events/196724006549942

京剧《红菱艳》

（19时30分，16日，新加坡华族文化中心九楼表演厅，门票：20、30元）

天韵京剧社呈献。

电话：62213821（询问）；电邮：tianyunyouth@gmail.com

【讲座】

心理健康急救以及如何寻求帮助（中英语）

（10时－12时，16日，吾庐俱乐部三楼01号，客纳街（Club St）72号，免费）

吾庐俱乐部主办，主持：吾庐俱乐部秘书长邹福来，主讲：辅导与关怀中心执行董事蔡伟斌博士。

网址：forms.gle/JBNB8d2ZJaiPTRkm6（报名）

《格物诗记》诗词书法作品介绍

（14时，16日，君超广场（Grantral Mall@MacPherson），一楼18号，免费）

海之韵画廊主办，主讲：郭书明。

电话：96385958

画中家具与古人家居：商周唐五代的家具 . 宋元的家具

（14时－16时，16日，福康宁中心一楼，费用：20元（会员）、30元（公众））

中华陶瓷学会主办，陈家紫女士主讲，认识古时的家具样式，寻找古人的家居理念，品味古日的情趣与讲究。

电邮：sccsa@yahoo.com（询问）

全息刮痧缓解颈部疼痛

（14时－15时30分，16日，友联书局，百胜楼三楼01号，免费）

友联书局主办，中医健康管理师郭咏仪主讲。

网址：www.facebook.com/unionbook.com.sg（索票）

打开文图学工作坊：打开绘本——丧丧的人生怎么办？

（15时－17时，16日，友谊书斋，百胜楼二楼15号，收费：公众40元；会员——学生20元 、成人30元）

文图学会与友谊书斋联办，绘本作家林诗丛主讲，一起动眼、动脑、动嘴、动手解答“丧丧的人生”该怎么办。

网址：yuyi.com.sg/products/event-230916（报名）

导读冯尔康著《雍正传》

（17时－19时，16日，国家图书馆大厦五楼Possibility Room，免费）

清史读书会主办，清史学会会员事务组副主任崔雨萌导读。

网址：go.gov.sg/bookclub-qinghistory（报名）

淋巴癌——29岁以下青年最常见癌症

（20时30分，16日，“365防癌教育协会”脸书，免费）

365防癌教育协会主办，肿瘤内科专科高级顾问谢文孙医生主讲，关于淋巴癌的类型、症状、风险和可用的治疗方式。

网址：facebook.com/365cps

【歌台】

丽星娱乐制作——庆祝地藏王菩萨圣诞暨庆赞：三宝佛光寺，阿鲁慕甘路（Arumugam Rd）24号

（乐队：丽星；司仪：皓皓、李佩芬）

后港高文城巴刹小贩中元会：后港21街第207座

（乐队：D’Style时代；司仪：刘玲玲）

清德彩妆花车歌台 1 Man Solo：齐灵坛之夜，三巴旺滨海尽头（38B，Jalan Selimang)

（司仪：程刚）