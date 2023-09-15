【演出】



万紫千红之潮粤精彩

（15时，17日，新加坡华族文化中心7楼多功能礼堂，免费）

南华潮剧社和新明星粤剧中心联合呈献

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/nam-hwa-blazes-opera-fantasia/

【讲座】

全息刮痧缓解颈部疼痛

（14时－15时30分，16日，友联书局，百胜楼3楼01号，免费）

友联书局主办，中医健康管理师郭咏仪主讲。

网址：www.facebook.com/unionbook.com.sg（索票）

画中家具与古人家居：商周唐五代的家具 . 宋元的家具

（14时－16时，16日，福康宁中心1楼，费用：20元（会员）、30元（公众））

中华陶瓷学会主办，陈家紫主讲，认识古时的家具样式，寻找古人的家居理念，品味古日的情趣与讲究。

电邮：sccsa@yahoo.com（询问）

打开文图学工作坊：打开绘本——丧丧的人生怎么办？

（15时－17时，16日，友谊书斋，百胜楼2楼15号，收费：公众40元；会员——学生20元 、成人30元）

文图学会与友谊书斋联办，绘本作家林诗丛主讲，一起动眼、动脑、动嘴、动手解答丧丧的人生该怎么办。

网址：yuyi.com.sg/products/event-230916（报名）

导读冯尔康著《雍正传》

（17时－19时，16日，国家图书馆大厦5楼Possibility Room，免费）

清史读书会主办，清史学会会员事务组副主任崔雨萌导读。

网址：go.gov.sg/bookclub-qinghistory（报名）

淋巴癌——29岁以下青年最常见癌症

（20时30分，16日，“365防癌教育协会”脸书，免费）

365防癌教育协会主办，肿瘤内科专科高级顾问谢文孙医生主讲，关于淋巴癌的类型、症状、风险和可用的治疗方式。

网址：facebook.com/365cps

《中年人如何找到真正的目标感》对谈会

（15时－16时30分，17日，友谊书斋，百胜楼2楼15号，免费）

友谊书斋主办，前《丽的呼声》主持人张美香和少年商学院创始人张华进行深度访聊。

网址：eventbrite.sg/e/717586088307?aff=oddtdtcreator（报名）

【展览】

雕像藏品展

（11时－20时（周末10时开始），长期展览，吉真那大厦（Kitchener Complex）3楼，免费）

本地设计工作室XM主办，展出约300件漫威、DC、变形金刚等知名电影角色的雕像藏品。

网址：www.xm-studios.com/content/xm-store.aspx