【讲座】

僧敲月下门——品读贾岛

（20时—22时，18日，新加坡宗乡总会二楼讲堂，大巴窑2巷，收费：15元）

海南会馆文教部主办，随笔南洋网联合创办人、《艺术研究》杂志主编邹璐主讲。

电话：85187659（报名）

【展览】

钟四宾回顾展

（12时—19时，至10月1日，Artspace@Helutrans艺术空间，一楼05号，丹戎巴葛分销园，岌巴路39号，免费）

集菁艺社主办，汇集多名藏家超过110件藏品，按创作年代分成九个主题展出，结合古典宋画、西洋画和南洋风水墨风格。

网址：artcommune.com.sg/cheongsoopieng-aretrospective

“大地的谎言：真实”联展

（11时—19时，最后一天，吉门营房FOST画廊，洛克路（Lock Rd）1号，一楼2号，免费）

FOST画廊主办，五位艺术家以不同媒介，传达新加坡都市与自然景观、日常生活之美。

电话：66943080

光耀时代在未来

（11时—20时，至24日，巴西班让路25号，免费）

虚拟制作和动漫公司X3D Studio筹办，融合虚拟制作、人工智能、生成艺术、建筑、雕塑艺术、电影和音乐以营造多感官的体验之旅，从而缅怀建国总理李光耀和建国一代的贡献，面向未来。适合13岁以上孩童。

网址：www.nowisnotthetime.sg（预定时间）

李绫瑄：无尽的游戏

（10时—19时，至24日，新加坡美术馆＠丹戎巴葛分销园展馆，第一展厅，新加坡公民和永久居民入场免费）

展厅全白房间的墙壁一角挂着一张小画，观众可走入黑白线条绘成的隧道空间，感受每一步的焦虑不安，尽头的漆黑中有个白洞穴，构成美术馆委约创作的《神圣的游戏》（2023）。

网址：www.singaporeartmuseum.sg

录像装置《太阳工厂》

（10时—19时，至24日，新加坡美术馆＠丹戎巴葛分销园展馆，第二展厅，新加坡公民和永久居民入场免费）

德国知名艺术家黑特·史德耶尔（Hito Steyerl）的录像装置，探讨当代媒体传播的各种影像如何影响现实世界。屏幕上，YouTube舞蹈视频、无人机侦察画面、电动游戏、虚构的新闻片段，以及学潮的纪录片段融合在一起，真假难辨。

网址：www.singaporeartmuseum.sg

户外艺术装置：胖哒幼庆中秋

（10时—21时，至10月1日，晚晴园—孙中山南洋纪念馆，免费）

晚晴园、52TOYS、世界自然基金会新加坡分会共同推出一对大熊猫灯笼装置。灯笼代表着对过去和现今保育工作的认可，并庆祝大熊猫在世界自然保护联盟濒危物种红色名录中，从濒危等级降级为易危等级。

网址：www.sysnmh.org.sg/ch/whats-on/events/wan-qing-mid-autumn-festival-2023