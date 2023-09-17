【今天看什么】

钟四宾回顾展

@Artspace@Helutrans艺术空间，1楼05号，丹戎巴葛分销园，岌巴路39号（12时－19时，至10月1日，免费）

集菁艺社主办，汇集多名藏家超过110件藏品，按创作年代分成九个主题展出，结合古典宋画、西洋画，以及南洋风水墨风格。

网址：artcommune.com.sg/cheongsoopieng-aretrospective

“寻”新加坡雕塑协会年度展

@新加坡华族文化中心6楼创意室（11时－19时，最后一天，免费）

协会创作出具有独特存在感的艺术品，以表达他们的个性，与观众产生共鸣，引发共鸣，激发对话，引发思考并创造新思想。

录像装置《太阳工厂》

新加坡美术馆＠丹戎巴葛分销园展馆，第二展厅（10时－19时，至24日，新加坡公民和永久居民入场免费）

德国知名艺术家黑特·史德耶尔（Hito Steyerl）的录像装置，探讨当代媒体传播的各种影像如何影响现实世界。屏幕上，YouTube舞蹈视频、无人机侦察画面、电动游戏、虚构的新闻片段，以及学潮的纪录片段融合在一起，真假难辨。

网址：www.singaporeartmuseum.sg

户外艺术装置：胖哒幼庆中秋

@晚晴园—孙中山南洋纪念馆（10时－21时，至10月1日，免费）

晚晴园、52TOYS、世界自然基金会新加坡分会共同推出一对大熊猫灯笼装置。灯笼也代表着对过去和现今保育工作的认可，并庆祝大熊猫在世界自然保护联盟濒危物种红色名录中，从濒危等级降级为易危等级。

网址：www.sysnmh.org.sg/ch/whats-on/events/wan-qing-mid-autumn-festival-2023

泥火形色之二——品韵宋元

@福康宁中心3楼展厅（10时－18时（每月最后一个星期一闭馆），至11月30日，免费）

中华陶瓷学会呈献，汇集学会会员超过180件的私人收藏，展示瓷器在宋朝（960年 - 1279年）和元朝（1279年 - 1368年）年间作为实用器和艺术品的重要作用。

网址：facebook.com/sgsccs

冰消水涨，城市淹没（Melting Ice, Sinking Cities）

@植物园，城市发展绿艺廊（CDL Green Gallery）（9时－18时，至明年3月31日，免费）

城市发展（CDL）、国家公园局，以及海洋地理杂志（Ocean Geographic）联办，旨在让参观者深入了解南极洲，以及气候变化与海洋、人类和地球健康之间密不可分的联系。

网址：www.nparks.gov.sg/sbg

国家美术馆

@圣安德烈路（10时－19时（星期五21时结束），新加坡公民和永久居民入场免费）

“刘国松：实验悟道”个展（至11月26日，4楼吴冠中展厅）：展出60件作品，突出刘国松对现代中华水墨的重大革新，以及他探索实验创作方法的精神。

“看见我，看见你” 东南亚早期录像装置展（至明年2月4日，底层义安公司中央大厅展厅）：突显20世纪八九十年代间录像艺术在东南亚兴起时的关键时刻。第一部分先展出五件开创性录像装置的新版，融入行为表演与观众互动等元素。

“深入东南亚”第三个群展——被忽略的维度（至明年2月25日）：聚焦于20世纪60年代，成为现代派艺术实验重镇的印度尼西亚万隆，展出四位出身万隆理工学院艺术与设计学院的代表性艺术家的作品。

电话：62717000；网址：www.nationalgallery.sg