【讲座】

导读黄明恭著《切片报告》（★新活动）

（13时—15时，20日，武吉班让公共图书馆成人及青少年区，节目区／Zoom，免费）

交流点读书会导读。

网址：go.gov.sg/interacting-bukitpanjang-online（Zoom报名）／go.gov.sg/interacting-bukitpanjang（现场报名）

【展览】

纪念建国总理李光耀百年诞辰画展

（12时—20时，最后一天，新加坡视觉艺术中心，1楼02号，槟榔路（Penang Rd），免费）

展出新加坡第三代艺术家邓国富的作品，以纪念建国总理李光耀100年诞辰。他用当代抽象的绘画风格，记录一代伟人将新加坡从一个渔村发展为东南亚经济强国的进程，以示敬意。

吃桌

（9时—22时，至10月31日，新加坡华族文化中心9、10楼前厅，免费）

深入浅出地讲述本地餐饮业的发展史，并探讨华人宴席如何随着多元文化交流而产生变化，形成新加坡独特且充满活力的饮食文化。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/eating-table/

国家美术馆

（10时—19时（星期五21时结束），圣安德烈路，新加坡公民和永久居民入场免费）

◆“刘国松：实验悟道”个展（至11月26日，4楼吴冠中展厅）：展出60件作品，凸出刘国松对现代中华水墨的重大革新，以及他探索实验创作方法的精神。

◆“看见我，看见你” 东南亚早期录像装置展（至明年2月4日，底层义安公司中央大厅展厅）：凸显20世纪八九十年代间录像艺术在东南亚兴起时的关键时刻。第一部分先展出五件开创性录像装置的新版，融入行为表演与观众互动等元素。

◆“深入东南亚”第三个群展——被忽略的维度（至明年2月25日）：聚焦于20世纪60年代，成为现代派艺术实验重镇的印度尼西亚万隆，展出四位出身万隆理工学院艺术与设计学院的代表性艺术家的作品。

电话：62717000；网址：www.nationalgallery.sg

泥火形色之二——品韵宋元

（10时—18时（每月最后一个星期一闭馆），至11月30日，福康宁中心3楼展厅，免费）

中华陶瓷学会呈献，汇集学会会员们超过180件的私人收藏，展示瓷器在宋朝（960年—1279年）和元朝（1279年—1368年）年间作为实用器和艺术品的重要作用。

网址：facebook.com/sgsccs

冰消水涨，城市淹没（Melting Ice, Sinking Cities）

（9时—18时，至明年3月31日，植物园，城市发展绿艺廊（CDL Green Gallery），免费）

城市发展（CDL）、国家公园局，以及《海洋地理》杂志（Ocean Geographic）联办，旨在让参观者深入了解南极洲，以及气候变化与海洋、人类和地球健康之间密不可分的联系。

网址：www.nparks.gov.sg/sbg