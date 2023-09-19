【演出】



让艺术走入民间

（星期一至四：11时－18时，（星期五至日21时结束），至30日，ART@Grantral，麦波申君超广场（Grantral Mall@Macpherson），1楼18号，免费）

海之韵画廊主办庆中秋书画展。

网址：www.facebook.com/artualize／电话：96385958

英语音乐剧《与朱丽叶》(Advisory 16)

（星期四到星期六：20时（星期六增演14时），星期日：13时、18时30分，21日至10月15日，金沙剧院，门票：68－238元）

以反转手法重构经典，假设罗密欧与朱丽叶二人起死回生，罗密欧其实是个花花公子，以朱丽叶的视角，该如何面对爱情这个命题。

网址：sistic.com/events/julietmusical1023（购票）

【展览】

剩余物和再混合

（10时－19时，至24日，新加坡美术馆＠丹戎巴葛分销园展馆，第一展厅／勿拉士峇沙路和奎因街的围板，新加坡公民和永久居民入场免费）

六位以新加坡为基地的艺术家联合呈献，主要探讨历史遗迹对现代生活的影响，以及新科技对我们感知世界所产生的作用。

网址：www.singaporeartmuseum.sg

梵高：沉浸式体验（Van Gogh: The Immersive Experience）

（不同时间，至10月1日，圣淘沙名胜世界（B1 Forum），门票：成人24元，儿童15元）

H&B、Exhibition Hub、Fever和圣淘沙名胜世界联办，最大的卖点是沉浸室，通过360度的数码艺术，荷兰大画家梵高逾300件画作从地板延伸到天花板，使访客身临其境，进入梵高的艺术世界。在巨大屏幕的数码投影下，讲述梵高艺术风格形成的故事。

网址：vangoghexpo.com/singapore（购票）

生入其境：探索我们生物世界的奥妙

（10时—19时，至10月29日，滨海湾金沙艺术科学博物馆，门票：成人21元、儿童17元）

艺术科学博物馆与BASE Entertainment Asia联办，一场刺激多重感官的沉浸式展览，带领访客踏入地球生态系统的腹地。人人都可化身探险家，横跨七种自然环境，踏上一场难忘的冒险之旅。

网址：www.marinabaysands.com/museum/exhibitions/sensory-odyssey.html

新加坡华人·探索本土华族文化

（10时－20时（星期一14时开始），长期展览，新加坡华族文化中心，2楼观音堂佛祖庙展厅，海峡林荫道（Straits Boulevard），免费）

内容包括早期移民到这里的先辈移植到本地的传统华族文化，也介绍这些传统文化如何通过与不同种族和方言群体交流，而产生了独特的面貌。共分五个展区，让访客一步步了解本地华人文化的演变过程。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/singaporen-exhibition/